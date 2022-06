Spagna-Portogallo, le formazioni ufficiali: la scelta su Leao

Il portoghese avrà l’occasione di scendere in campo dall’inizio per la prima volta con la nazionale maggiore

Fra poco comincerà il primo match del gruppo 2 di prima fascia per quanto riguarda la Nations League. In programma c’è una sfida niente male come Spagna-Portogallo, che si disputerà al Benito Villamarin di Siviglia.

Sono uscite le formazioni ufficiali del match e quindi ora sono note le scelte dei due ct sull’undici titolare delle squadre. Per quanto riguarda il portogallo c’è un milanista che figura nella formazione di partenza ed è ovviamente Rafael Leao. Per il talento rossonero si tratta della sesta presenza ma della prima volta dal primo minuto con la nazionale maggiore.

L’attaccante quindi vorrà fare una bella figura all’esordio da titolare con il suo Paese, per confermare le qualità già messe in mostra con la maglia del Diavolo. Si può assolutamente dire che questa chance concessagli dal tecnico Fernando Santos sia pienamente meritata, vista la straordinaria stagione fatta da Leao, con la conquista dello Scudetto con il Milan e con i 14 gol e 12 assist complessivi. Il 23enne farà coppia con un ex rossonero in attacco, ovvero Andre Silva, ora in Germania al Lipsia.

Questa la formazione iniziale dei portoghesi contro la Roja: Diogo Costa; Joao Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Raphael Guerreiro; Joao Moutinho, Otavio, Bruno Fernandes; Bernando Silva, Rafa Leao, Andre Silva