Caccia al trequartista: “Piace molto a Maldini. No a 40 milioni”

Arrivano le parole del noto giornalista, Carlo Pellegatti, in merito alla possibilità di acquistare il calciatore italiano utile a migliorare la trequarti

Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo. L’arrivo a Milano di Gerry Cardinale ha di fatto aperto le danze, con Paolo Maldini e Frederic Massara che possono finalmente portare a termine le operazioni, aperte ormai da qualche mese.

I giorni che verranno saranno quelli delle accelerazioni per determinati obiettivi. Verosimilmente il primo colpo targato Red Bird sarà Divock Origi. Per il belga è davvero tutto fatto e si attendono solamente le visite mediche.

Poi ci sarà spazio per tutti gli altri acquisti: per il difensore centrale, con Botman in cima alla lista, per Renato Sanches e il trequartista.

Anche Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione, invitando alla calma per Botman: “Non è così assodato, Vediamo i prossimi passi, che devono essere decisivi sia per lui che per de Ketelaere”.

Colpo italiano

Il noto giornalista tiene viva anche un’ipotesi che sta prendendo piede soprattutto in questi ultimi giorni, quella che porta a Zaniolo della Roma: “Si lavora sotto traccia – prosegue Pellegatti -. Sembra piaccia molto a Massara e Maldini. La Roma sembra che voglia 40 milioni, il Milan difficilmente li metterà. Io sinceramente a destra lo vedrei sacrificato, lì non mi fa impazzire, lo vorrei in mezzo un giocatore che ha un motore come lui. Budget? Scaroni ha parlato di mercato coraggioso, bene… speriamo che sia così”.