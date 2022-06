Milan, accelerata per l’esterno: si può chiudere, le cifre

Arrivano conferme sulla volontà del club rossonero di assicurarsi un forte esterno offensivo: potrebbe essere uno dei colpi del calciomercato estivo.

Il Milan ha tra gli obiettivi della prossima campagna acquisti l’ingaggio di una nuova ala offensiva. Se a sinistra Stefano Pioli è contento di avere Rafael Leao e Ante Rebic, invece a destra non è pienamente soddisfatto degli attuali interpreti.

Samuel Castillejo è rimasto ai margini della squadra per tutta la stagione e partirà, Alexis Saelemaekers ha incisivo poco dopo un buon inizio e Junior Messias non ha convinto nonostante i sei gol segnati. Sulla fascia destra serve un giocatore che abbia più continuità di rendimento e che sia più decisivo negli ultimi 20-25 metri.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno più nomi nella loro lista, con delle prime scelte e delle alternative. Da mesi si parla del grande colpo che la dirigenza vuole fare nel ruolo e in queste ore stanno uscendo aggiornamenti molto interessanti.

Calciomercato Milan, in arrivo Noa Lang? Le ultime news

Tra gli esterni offensivi che piacciono al Milan c’è Noa Lang, che predilige agire a sinistra ma che può giocare anche a destra e da seconda punta. L’olandese classe 1999 è un jolly offensivo che può tornare molto utile a mister Pioli. È veloce, sa saltare l’uomo, fa assist e segna gol. Nell’ultima stagione 9 reti e 15 assist in 48 presenze.

I colleghi di calciomercato.it rivelano che il Milan sta accelerando per l’ingaggi di Lang ed è vicino a chiudere l’operazione. Al Club Bruges andrebbero 20 milioni di euro più 3 di bonus, mentre l’ex Ajax firmerebbe un contratto con uno stipendio da 2,8 milioni netti a stagione più bonus. La prossima settimana potrebbe essere importante per concludere la trattativa.

Sembra che Maldini e Massara siano convinti delle qualità di Lang e della sua adattabilità alla squadra di Pioli. Si è parlato molto anche del fatto che sia un po’ una testa calda, però se la dirigenza rossonera vuole prenderlo significa che c’è la convinzione che a Milanello righerà dritto.

L’esterno olandese non è l’unico calciatore del Club Bruges che piace al Milan. È noto l’interesse anche per Charles De Ketelaere, un altro jolly offensivo: può giocare trequartista, attaccante e pure esterno destro. La sua valutazione è più alta, si parla di 30-35 milioni. Un affare più complicato rispetto a quello per Lang, anche a causa della concorrenza.