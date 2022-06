Milan, attento a Mourinho: lo vuole per il dopo Mkhitaryan

I giallorossi devono trovare un sostituto di Mkhitaryan, in procinto di trasferirsi all’Inter. Hanno messo gli occhi su un calciatore in Olanda

La Roma potrebbe in qualche modo intralciare il mercato del Milan. Non soltanto per la questione Zaniolo: pare infatti che i rossoneri abbiano offerto ai giallorossi una somma più Saelemaekers per il cartellino del fantasista italiano, proposta rimandata indietro al mittente. Ci sono altre situazioni che potrebbero vedere ingarbugliate le due società.

Parliamo sempre di calciomercato, questa volta però non di un giocatore di proprietà della Roma. In questo caso si tratta di un calciatore, sempre con caratteristiche offensive, che soltanto pochi anni fa era visto come uno dei talenti emergenti del nuovo calcio mondiale. E in effetti sembrava proprio così, almeno fin quando non sono iniziati diversi problemi personali e di salute che ne hanno altamente intralciato la carriera.

Adesso però il trequartista si è rimesso in gioco e pare tornato ai livelli di un tempo. Certo, l’età non è più dalla sua parte, ma potrebbe comunque dare il suo contributo in merito di esperienza e di qualità. Ricordiamo che il progetto di Maldini e Massara prevede proprio questo: l’acquisto di calciatori giovani da abbinare però ad altri più esperti e capaci di vincere sin da subito con la loro mentalità europea o comunque internazionale.

Dal PSV Eindhoven la possibilità per il Milan: ma la Roma cerca un post Mkhitaryan

E’ notizia di qualche giorno fa dell’interessamento del Milan nei confronti di Mario Gotze, trequartista attualmente in forza al PSV Eindhoven, società olandese. Nel recente passato ha fatto le fortune del Borussia Dortmund in Germania, poi però alcuni problemi di salute relativi al metabolismo ne hanno ostacolato la carriera.

In Olanda però è rinato e in questa stagione ha messo a referto 12 reti e 11 assist in ben 52 gare disputate. Ha un contratto con il suo club fino al 2024, ma è prevista una clausola di soli 5 milioni di euro e sembra per lui essere arrivato il momento di rimettersi in carreggiata in una società che possa garantirgli più visibilità in ambito europeo. Ecco perché il Milan ha pensato a lui.

Ma i rossoneri dovranno fare i conti, a quanto pare, con la Roma. I giallorossi di Mourinho perderanno Mkhitaryan, che ha deciso di non rinnovare e nel più probabile dei casi firmerà con l‘Inter. Da qui la necessità di acquistare un suo sostituto, e secondo quanto riportato da forzaroma.info Gotze potrebbe rappresentare un’opzione più che affidabile.