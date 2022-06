Nations League, out il rossonero: l’annuncio dell’allenatore

L’allenatore della Nazionale, in conferenza stampa, ha dichiarato che il rossonero non prenderà parte al prossimo impegno. Il motivo…

Da due giorni ha avuto inizio la fase a gironi della Nations League, la competizione europea per Nazioni targata UEFA. Gli impegni estivi del torneo in questione si protrarranno sino a metà giugno, dopodiché i vari convocati potranno finalmente concedersi le dovute vacanze.

Tra i giocatori del Milan, diversi hanno ricevuto la chiamata dei propri CT. Grande attenzione su Rafael Leao, ad esempio, che già ieri sera ha disputato da titolare la gara del suo Portogallo contro la Spagna. Ma non solo Leao. Si aspettava con ansia la convocazione di Southgate per Fikayo Tomori.

L’allenatore inglese lo aveva escluso negli ultimi impegni, deludendo la grande tifoseria sia rossonera che inglese. Ma dopo lo Scudetto conquistato da protagonista, nessun dubbio per il CT dell’Inghilterra, che ha subito richiamato Fikayo tra i suoi prescelti. Una chiamata che ha ripagato il difensore dell’immenso impegno messo nelle ultime due stagioni con la maglia del Milan.

Tomori avrebbe dovuto giocare la sua prima gara domani, chissà se da titolare, contro l’Ungheria. Tra l’altro, l’Inghilterra si trova nello stesso girone dell’Italia, dato che entrambe, insieme ad Ungheria e Germania, compongono il gruppo B della Nations League. Ma nulla da fare, Tomori non prenderà parte alla gara suddetta.

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia di Ungheria-Inghilterra, Southgate ha dichiarato anticipatamente che Fikayo Tomori sarà assente per la gara di domani. Il CT inglese ha spiegato che il difensore del Milan, con anche Marc Guehi del Crystal Palece, è arrivato infortunato al ritiro dell’Inghilterra.

Salterà dunque la partita contro l’Unghiera, in programma domani 4 giugno alle ore 18.00. Ci sono però buone speranze che Tomori torni disponibile per la gara di martedì 7 giugno contro la Germania. Un impegno ancora più avvincente. Di seguito le dichiarazioni di Southgate in merito:

🚨 Tomori won’t be involved with England against Hungary in the Nations League tomorrow as he joined the team with an injury, as announced by England head coach Gareth Southgate 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/zi6MCM8tVh

— CHAMPIONS OF ITALY 🏆 (@MilanEye) June 3, 2022