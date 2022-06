Scaroni: “Cardinale fuoriclasse. Mercato? Ora servono decisioni”

Torna a parlare l’attuale presidente del Milan, Paolo Scaroni. Le sue dichiarazioni su Gerry Cardinale e il futuro della società

“Gerry Cardinale è un fuoriclasse“, parla così Paolo Scaroni del nuovo proprietario del Milan. I rossoneri sembrano davvero essere in buone mani.

Il presidente del club rossonero – intervenuto all’incontro ‘Professione manager’ al Festival dell’Economia di Trento – ha rassicurato i tifosi, parlando in questi termini del numero uno di Red Bird: “Il nuovo proprietario del Milan, Gerry Cardinale, figlio di emigranti italiani di secondo generazione, ha studiato a Filadelfia, poi il liceo ad Harvard, poi ha vinto la Rhodes Scholarship, che è la più importante borsa di studio per andare ad Oxford e che ottengono due persone l’anno, poi ha fatto 23 anni in Goldman Sachs – riporta CalcioFinanza -Poi ha creato un fondo e ha comprato il Milan. Non ha comprato Milan perché gli piace giocare a calcio ma perché è un investimento importante. È un fuoriclasse”.

Closing – Una battuta in merito ai tempi che serviranno per arrivare al closing -“Secondo me ci vorranno 2/3 mesi ma la transazione è fatta – afferma Scaroni -. E sono contento che sia avvenuto tutto questo prima del mercato perché entriamo in una fase in cui bisognerà prendere delle decisioni ed è bello prenderle”