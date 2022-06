Milan, boom abbonamenti: il dato è impressionante

La campagna abbonamenti del club rossonero per la stagione 2022/2023 sta andando molto bene: filtrano dati davvero positivi.

Lo Scudetto vinto ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi del Milan e lo si è visto nei due giorni di festeggiamenti tra Reggio Emilia e Milano. Il tricolore era atteso da dodici anni ed essere tornati campioni d’Italia è stata una grande liberazione.

Il club rossonero ha vissuto diversi anni complicati e tornare a vincere un trofeo così prestigioso ha fatto gioire milioni di milanisti, che nonostante i tempi duri non hanno mai abbandonato la loro passione per il Diavolo. Le foto, il video e messaggi social che si sono visti dopo la conquista del tricolore dicono tanto del seguito immenso che ha la squadra di Stefano Pioli.

Chiaramente adesso c’è l’aspettativa di fare bene anche nella prossima stagione, confermandosi al top in Serie A e facendo pure una buona Champions League. I tifosi credono nel progetto Milan anche con l’avvento della nuova proprietà RedBird Capital Partners, che vuole continuare quanto avviato da Elliott Management Corporation confermando il trio dirigenziale Maldini-Massara-Moncada, grande artefice del successo.

Milan, campagna abbonamenti 2022/2023: la vendita procede molto bene

A testimonianza del grande entusiasmo dei milanisti ci sono i dati che sono filtrati in merito alla campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, si è arrivati quasi a quota 30 mila tessere vendute. I tifosi fanno la fila a Casa Milan per potersi abbonare oppure utilizzano il sito ufficiale del club acmilan.com.

Il quotidiano sportivo spiega che si andrà avanti il più possibile con la campagna abbonamenti, ma un certo punto dovrà essere chiusa per consentire alla società di poter gestire un buon numero di posti da mettere in vendita partita per partita.

In questi giorni è trapelato un tetto di 35-40 mila abbonati che sarebbe stato deciso dal Milan, così da lasciare spazio a chi vuole comprare i biglietti per i singoli match. Certamente al club fa piacere che numerosi supporter abbiano voglia di abbonarsi per seguire la squadra nella prossima stagione. Considerando i tanti soldi persi quando gli stadi erano chiusi o c’era limitata capienza, è un bel sollievo vedere l’entusiasmo dei fans nel volerci essere alle partite.