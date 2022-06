Poco spazio al Chelsea, vuole andarsene: c’è il Milan!

In Inghilterra accostano un giocatore del Chelsea al club rossonero: sarebbe un rinforzo di alto livello per la squadra di Pioli.

I tifosi hanno grandi aspettative per la campagna acquisti del Milan, chiamato a piazzare alcuni colpi per fare un’altra stagione da protagonista. C’è l’obiettivo di confermarsi ai vertici della Serie A, ma anche quello figurare bene in Champions League.

Non è ancora chiaro quale sia il budget a disposizione di Paolo Maldini e Frederic Massara per il calciomercato estivo, ma il margine di manovra sarà superiore rispetto a un anno fa. Infatti, i conti societari sono in miglioramento e dunque la dirigenza dovrebbe avere dei problemi in meno ad assicurarsi i rinforzi desiderati.

Ogni reparto va migliorato e le aspettative sono soprattutto per quello offensivo. Se come attaccante arriverà al 99% Divock Origi, in scadenza di contratto con il Liverpool, c’è curiosità di vedere come i rossoneri si rinforzeranno sulla trequarti del 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Soprattutto per la fascia destra ci si attende un innesto di livello importante.

Calciomercato Milan, arriva un rinforzo dal Chelsea? Tuchel pronto a liberarlo

Tra i tanti nomi accostati al Milan in queste settimane c’è anche quello di Christian Pulisic, che al Chelsea non è considerato una prima scelta da Thomas Tuchel. Dal ritiro della nazionale statunitense ha ammesso che vorrebbe essere più protagonista nella sua squadra di club: “Certo, voglio più spazio per giocare ed essere in campo il più possibile. Voglio continuità nel club anche per poter essere in forma quando vengo in nazionale”.

Il Daily Mail ha rivelato che tra le società che stanno monitorando la situazione di Pulisic ci sono Milan e Juventus. Il 23enne esterno offensivo americano è stato pagato circa 64 milioni di euro nel 2019 ed è impensabile che i due club italiani siano disposti a spendere una cifra vicina a questa. Per un prezzo più basso si potrebbe ragionare, forse.

Il portale specializzato Transfermarkt indica in 45 milioni il valore corretto dell’ex stella del Borussia Dortmund, che farebbe comodo sia a Stefano Pioli che a Massimiliano Allegri. Può giocare da esterno destro, da esterno sinistro e anche da trequartista. È duttile tatticamente e ha grandi qualità tecniche. A settembre compirà 24 anni, dunque è ancora molto giovane e con margini di miglioramento.

Un ostacolo alle eventuali trattative può essere lo stipendio, decisamente alto: circa 9 milioni a stagione. In Italia c’è il Decreto Crescita che aiuta a dimezzare le tasse, ma comunque Pulisic dovrebbe rivedere abbastanza al ribasso il suo ingaggio per trasferirsi in Serie A.