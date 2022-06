Botman, il Newcastle si cautela: un difensore dalla Serie A

Il club inglese dovrebbe aver mollato il centrale del Lille per tuffarsi su un profilo della Serie A: pronti 50 milioni per lui

Gli obiettivi del Milan per il mercato appaiono sempre più chiari. Dopo aver bloccato Divock Origi per l’attacco, ora i rossoneri si stanno concentrando sulla questione difensore e centrocampista.

Per quanto riguarda il difensore l’obiettivo numero uno è sempre Sven Botman che già dallo scorso gennaio è stato contattato e che accetterebbe volentieri la proposta dei rossoneri. In questo momento però i discorsi sono fermi perché il Lille sta vivendo un momento abbastanza particolare. Il presidente Letang è in bilico e fino a che la questione societaria non sarà risolta non si potrà chiudere nulla.

I francesi devono però assolutamente vendere per fare cassa e questo va a favore del Milan che è attualmente il club in pole per il centrale olandese. Prima o poi il Lille dovrà pertanto abbassare la pretesa economica per la cessione del cartellino (40 milioni) e venire incontro al Diavolo che dal canto suo è comunque disposto a un investimento importante per un giocatore nel quale Maldini crede molto. Una delle difficoltà nell’operazione poteva essere la concorrenza del Newcastle e della nuova ricca proprietà, che a seguito a lungo il calciatore, ma anche questo pericolo potrebbe essere scongiurato.

Gli inglesi piombano su Demiral: pronti 50 milioni

A rivelare la notizia è stata La Repubblica, che spiega che il club inglese sta iniziando a considerare un’alternativa per il ruolo, ovvero Merih Demiral. I Magpies sarebbero pronti a spendere fino a 50 milioni per il difensore dell’Atalanta e potrebbero accantonare quindi l’obiettivo dei rossoneri. Molto dipenderà dalla volontà di Demiral, che verrà riscattato dal club orobico ma dovrebbe comunque essere ceduto.

Se il Newcastle chiudesse per il centrale turco allora il Diavolo non dovrebbe vedersela neanche più con la rivale più pericolosa per Botman e avrebbe la strada praticamente spianata per l’acquisto. Resta comunque da chiudere l’operazione con il Lille, con Maldini che vuole inserire nell’affare con i francese anche il centrocampista Renato Sanches.