Calciomercato Milan, sfuma un centrocampista: rinnoverà il contratto

Dalla Spagna arrivano news su un centrocampista recentemente accostato al Milan: una rivale si tira indietro, ma comunque dovrebbe esserci il rinnovo.

La società rossonera ha avviato un progetto molto ambizioso e non si accontenta dello Scudetto vinto nell’ultima stagione. Paolo Maldini è stato molto chiaro nel dire che servono alcuni colpi di livello per essere protagonisti anche in Champions League. Da capire quale sarà il margine di investimento per la prossima campagna acquisti.

Ci sono dei nomi importanti che vengono accostati al Milan in queste settimane e diversi di questi farebbero molto comodo a Stefano Pioli. Se l’obiettivo è quello di confermarsi in Italia e di fare bene anche in Europa, servono alcuni rinforzi di qualità che facciano la differenza.

Di recente è stato associato al Diavolo anche Pablo Martin Paez Gavira, noto come Gavi. Il centrocampista spagnolo compirà 18 anni solamente ad agosto, ma con la maglia del Barcellona ha già impressionato tutti. Ha un contratto che scade a giugno 2023 e dunque la dirigenza rossonera ha preso informazioni per capire se vi sia la possibilità concreta di avviare una trattativa.

Calciomercato Milan, colpo Gavi: le ultime news

È stato chiaro fin da subito che si trattasse di un’operazione molto complicata, non solo perché il Barcellona vuole fortemente rinnovare con Gavi, ma anche perché sul ragazzo si era inserito anche il Liverpool. I Reds sembravano disposti a versare i 50 milioni di euro della clausola di risoluzione, ma Sport.es spiega che hanno deciso di non insistere e di non mettere pressione al giocatore o al suo entourage.

Gavi rinnoverà con il Barça. Nella nuova settimana in arrivo è in programma l’incontro decisivo per chiudere definitivamente l’accordo. Il centrocampista e il suo agente hanno sul tavolo un’importante offerta della dirigenza blaugrana e nei prossimi giorni arriveranno le attese firme.

La priorità di Gavi è sempre stata la permanenza al Barcellona, dove sente di potersi affermare, ma i ritardi sul prolungamento contrattuale hanno spinto altre società a farsi avanti. Il Milan ha chiesto informazioni, il Liverpool si è spinto oltre. Ma il futuro del giovane talento spagnolo sarà ancora in Catalogna.