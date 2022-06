Lascia il Milan, tutto confermato: contatti per trasferirsi nella Liga

Da Milano alla Spagna: un giocatore della squadra di Pioli nelle prossime settimane dovrebbe trasferirsi, arriva un’altra conferma in queste ore.

I tifosi hanno grandi aspettative sulla campagna acquisti, ma il Milan dovrà lavorare anche ad alcune uscite. Ci sono alcuni calciatori che non rientrano nel progetto e che lasceranno Milanello nel corso della finestra estiva del calciomercato.

Paolo Maldini e Frederic Massara si sono già confrontati con Stefano Pioli e ci sono le idee abbastanza chiare sui giocatori che non faranno parte della squadra nella prossima stagione. Nella lista ci sono certamente Mattia Caldara, Fodé Ballo-Touré, Tiemoué Bakayoko e Samuel Castillejo.

La dirigenza rossonera spera di trovare presto degli accordi per i loro addii, così da liberare del budget da investire nel mercato in entrata. Si tratta di partenze che non consentirebbero grandi ricavi, ma va considerato anche il risparmio sui rispettivi stipendi.

Calciomercato Milan, Bakayoko può finire in Spagna

Rispetto ai compagni di squadra citati, Bakayoko è arrivato al Milan con la formula del prestito biennale e dunque non è di proprietà rossonera. È previsto un diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di specifiche condizioni nella prossima stagione. Ma la dirigenza rossonera punta a farlo tornare al Chelsea in anticipo. Lui stesso non è entusiasta all’idea di rimanere per fare un altro anno da riserva e con minutaggio scarso.

Il centrocampista francese ha voglia di giocare con continuità e vuole trovare una squadra che gli dia fiducia. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile trasferimento nella Liga, nello specifico al Valencia. A breve il club spagnolo dovrebbe ufficializzare Gennaro Gattuso come nuovo allenatore e questo fattore è molto importante, dato che i due si conoscono per aver lavorato assieme sia al Milan che al Napoli.

Il portale Todofichajes.com conferma che il Valencia sta pensando davvero a Bakayoko, dopo averlo già messo nel mirino per il calciomercato estivo 2021. Ci sono stati dei contatti per convincere il giocatore ad accettare il nuovo progetto. Nell’operazione va, ovviamente, coinvolto anche il Chelsea. I Blues devono dare il loro ok al passaggio del mediano parigino in Spagna e trattare le condizioni economiche.

Il Milan ha un diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro ed è probabile che il Chelsea voglia comunque guadagnare una cifra simile a questa, anche se considerando la stagione anonima del giocatore la valutazione si è inevitabilmente abbassata. Il Valencia proverà a strappare le migliori condizioni possibili.