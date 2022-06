Milan, colpo dal Real Madrid: conferma dalla Spagna

In Spagna scrivono che il club rossonero continua ad essere una possibile destinazione per un giocatore in uscita dal Real Madrid.

I tifosi del Milan si aspettano un calciomercato di ottimo livello da parte della dirigenza, dopo uno Scudetto conquistato e il grande entusiasmo che si è generato nell’ambiente. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno diverse idee per rinforzare la squadra di Stefano Pioli.

Non bisogna attendersi spese pazze, ma il Milan dovrebbe fare una campagna acquisti importante. La società sa perfettamente in quali ruoli deve intervenire e per ciascuno ha più obiettivi nella propria lista. Ci sono alcuni nomi altisonanti che sono stati già accostati al club.

Tra questi c’è quello di Marco Asensio, il cui contratto scade a giugno 2023 e che sembra destinato a lasciare il Real Madrid. Con Carlo Ancelotti non è un titolarissimo e lui ha voglia di essere al centro di un progetto tecnico, quindi molto probabilmente non rinnoverà e lascerà i blancos.

Calciomercato Milan, piace Asensio del Real Madrid

Sicuramente l’ingaggio di Asensio è complicato. Oltre a dover fare un investimento importante per il suo cartellino, valutato almeno 35 milioni di euro, sarà necessario spendere molto in termini di stipendio. Il maiorchino attualmente percepisce circa 5 milioni netti annui e va alla ricerca di un contratto migliore.

In Spagna il portale Fichajes.net conferma che il Milan è interessato ad Asensio, che sarebbe perfetto come esterno destro nel 4-2-3-1 di Pioli. Ma c’è un’altra opzione di alto livello per il futuro del giocatore, il Manchester United. Vero che Red Devils non faranno la Champions League nella prossima stagione e questo può essere un fattore che inciderà sulla volontà del diretto interessato, ma certamente hanno le risorse economiche per sostenere l’operazione.

Paolo Maldini un sondaggio per Asensio lo ha fatto, ma al momento non ci risulta una trattativa per il suo acquisto. Oggi l’affare appare decisamente complicato da concretizzare, non a caso hanno preso più quota altre ipotesi per il ruolo di ala destra offensiva. Il Milan vuole prendere un innesto in quella posizione e sarà certamente qualcuno di spessore, dato che a Pioli servono gol e assist.