Milan, il rinnovo è ad un passo: cifre e dettagli

Secondo l’esperto di mercato, il Milan è pronto a blindare il suo giocatore. Definita la cifra del prolungamento di contratto…

In casa Milan corrono ore frenetiche. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno un bel da fare, dovendo pensare a mercato e rinnovi di contratto. Il piano del club sembra però ben definito. Sul fronte acquisti pochi dubbi! Sono già noti i profili sui quali la dirigenza sta spingendo forte.

Botman, Sanches, Lang, De Ketelaere e Zaniolo i nomi che più stanno riscaldando l’ambiente rossonero. Divock Origi è invece un affare ormai bello che chiuso. Si attende soltanto che il belga sbarchi in Italia per visite mediche e firma. Ma il gran mercato del Milan passa anche dalla conferma dei giocatori che si sono rivelati essenziali nel corso della stagione.

C’è la grande volontà di blindare per i prossimi anni i rossoneri che si sono affermati tra i migliori in Italia e in Europa. Il rinnovo che più sta tenendo banco è quello di Rafael Leao. Il portoghese è diventato in poco tempo un imprescindibile per questo Milan, e Maldini e Massara faranno di tutto per schivare la spietata concorrenza e prolungare il suo contratto.

Ma non soltanto Leao. Nell’agenda di Maldini e Massara, per quanto concerne i rinnovi, ci sono diversi obiettivi. Tomori, Kalulu, Tonali, verranno premiati presto dal club per la crescita e le qualità dimostrati. Per uno di questi giocatori è ormai questione di giorni!

Milan, rinnovo vicino per il difensore

Come riportato da Nicolò Schira, il Milan è vicinissimo all’estensione del contratto di Fikayo Tomori. La trattativa è in fase avanzata scrive il giornalista. Si prolungherà l’accordo attualmente in scadenza nel 2025, e verrà premiato il giocatore con un sostanziale aumento dell’ingaggio.

Fik si è confermato uno dei centrali di difesa più forti in Italia, ma anche in Europa. Adesso, a Londra, sponda blues, qualcuno si sta mangiando le mani per aver lasciato partire un giocatore così di qualità. Il Milan, invece, se lo gode tutto e vuole blindarlo di qui a prossimi anni. Il nuovo contratto prevede un aumento dello stipendio sino a 3,5 milioni di euro a stagione, riporta la medesima fonte.

C’è la grande sensazione che il tutto verrà ufficializzato una volta terminati gli impegni della Nations League. Ma c’erano pochi dubbi! Fikayo Tomori ha più volte ribadito di stare bene al Milan come mai nella sua vita. Il club gli ha dato enorme fiducia, la stessa che è stata utile a farlo subito sentire a suo agio e a permettergli di esprimere al meglio tutta la sua qualità.

Arrivato da sconosciuto, Fik ha subito conquistato il popolo rossonero. Aggressione, velocità, esplosività sono le sue caratteristiche di spicco, le stesse difficili da ritrovare in un qualsiasi altro difensore in Italia. Tomori è speciale, e il Milan se lo tiene stretto!