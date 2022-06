Niente Milan, il difensore giocherà in Premier: c’è l’annuncio

Uno dei centrali difensivi accostati al Milan ha deciso il suo futuro: niente Italia per lui nella prossima stagione.

Non è un segreto che la società rossonera voglia rinforzare la retroguardia con l’acquisto di un nuovo difensore centrale. Considerando l’ormai certa partenza di Alessio Romagnoli e il fatto che Simon Kjaer viene da un grave infortunio, c’è la necessità di prendere un innesto nel ruolo.

Da mesi si parla del probabile arrivo di Sven Botman dal Lille. L’olandese sembra essere il principale obiettivo e più fonti di calciomercato danno l’affare per fatto o quasi. Per adesso non ci sono firme e c’è chi dubita che il Milan andrà a fare un investimento da 30 milioni di euro o più per un centrale difensivo.

Un altro giocatore che piace è Gleison Bremer, anche lui con una valutazione simile a quella di Botman. Anche se il brasiliano ha rinnovato il contratto con il Torino, c’è un accordo tra lui e il club per una cessione nella prossima sessione estiva del calciomercato. Se per l’ex Ajax sono Newcastle United e Manchester United le maggiori rivali, per lui invece va registrato il grande interesse dell’Inter.

Calciomercato Milan, Saliba non si muove dall’Arsenal

Tra i difensori accostati al Milan c’è pure William Saliba, 21enne francese di proprietà dell’Arsenal e che è cresciuto tanto durante il prestito al Marsiglia. Gli osservatori rossoneri sono molto attenti alla Ligue 1 e hanno visionato anche lui, stilando delle buone relazioni.

Nonostante l’interessamento del Diavolo e di altre società, Saliba è destinato a trascorrere la prossima stagione a Londra. Era già trapelata la volontà dell’allenatore Mikel Arteta di puntare su di lui e di rifiutare le eventuali offerte, ma adesso è il giocatore a prendere posizione e ad annunciare il suo futuro.

Intervistato da Telefoot, è stato molto chiaro su cosa succederà: “L’ultima stagione è stata magica, volevo dimostrare chi sono davvero e ne sono felice. Sono di proprietà dell’Arsenal e tornerò lì, ho ancora due anni di contratto. Voglio dimostrare il mio vero volto e avere la possibilità di giocare per questo grande club”.

Dopo aver fatto bene al Marsiglia, adesso Saliba vuole far vedere di poter giocare anche all’Arsenal. Ha la fiducia di Arteta e del club, però solo tramite il lavoro e l’impegno si guadagnerà il posto.