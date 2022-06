Calciomercato Milan, un club disposto ad accontentarli: colpo da 40 milioni

Uno dei centravanti seguiti dal Milan potrebbe finire in Inghilterra: un club della Premier League sta pensando di fare l’investimento.

Anche se tra i tifosi c’è chi vorrebbe un nuovo grande centravanti, è possibile che la società rossonera nel ruolo si limiti all’ingaggio di Divock Origi. Il belga in scadenza con il Liverpool arriverà a parametro zero e dovrebbe essere l’unica punta ad approdare a Milanello.

Il Milan deve ancora affrontare l’argomento rinnovo con Zlatan Ibrahimovic, ora infortunato e che potrà tornare in campo solo nel 2023. Il club potrebbe aspettarlo e nel frattempo disputare la prima parte di stagione con Giroud-Origi come coppia di attaccanti che si alternano e Ante Rebic come eventuale terza opzione.

Lo svedese ha dichiarato di voler continuare la sua carriera da calciatore e lo vuole fare con il Diavolo, però ha anche ammesso che deve stare bene per poter tornare a giocare. Ha avuto tanti problemi fisici nell’ultimo anno e dunque ci saranno delle valutazioni da fare. In ogni caso, è probabile che la dirigenza non investa nel ruolo per adesso.

Calciomercato Milan, niente Scamacca: ecco dove può finire

Uno degli attaccanti spesso accostati al Milan è Gianluca Scamacca, reduce da una buona stagione con il Sassuolo: 16 gol e un assist nelle 38 partite disputate tra Serie A e Coppa Italia. Il 23enne romano è stato più volte indicato anche come obiettivo dell’Inter, ma in questo momento nessuno dei due club milanesi si è fatto avanti concretamente con un’offerta.

Il Sassuolo valuta Scamacca 40-45 milioni di euro, dunque è richiesto un investimento molto oneroso per assicurarselo. Il Corriere dello Sport scrive che Milan e Inter considerano fattibile questa operazione solamente con la formula del prestito con diritto di riscatto, ovviamente non gradita dalla società emiliana.

Chi potrebbe investire sul centravanti neroverde è l’Arsenal, che ha le risorse economiche per fare un’offerta in linea con le pretese economiche del Sassuolo. Il quotidiano sportivo italiano spiega che comunque l’obiettivo principale dei Gunners è Gabriel Jesus del Manchester City, ma Scamacca è un piano B molto gradito dalle parti di Londra.

Nel frattempo il Sassuolo si sta già muovendo per sostituire il suo bomber e ha formulato una proposta al Penarol per Agustin Alvarez, 21enne uruguayano accostato anche al Milan in questi mesi. Sarebbe un colpo molto interessante, considerando che in Sud America gode di alta considerazione e sembra avere il potenziale per fare bene pure in Europa.