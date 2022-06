Icardi, sfogo durissimo contro il giornalista: “Scrivi cag**e da anni” – FOTO

L’attaccante del Paris Saint Germain non ha preso bene l’articolo de La Gazzetta dello Sport sul suo conto. Sfogo durissimo sui social!

Sembrava destinato a diventare uno dei migliori al mondo, nel suo ruolo, Mauro Icardi! Invece, dopo l’addio all’Inter, tra mille discussioni, l’attaccante argentino è praticamente scomparso dai palcoscenici importanti. Il Paris Saint Germain non ha rappresentato la scelta migliore, e i fatti parlano da sè!

Da quando milita tra i parigini, Icardi ha perso quello spazio da protagonista che si era conquistato in Italia. Poco impegno, poco feeling con il proprio mister, compagni di squadra migliori e più funzionali? Difficile saper dare una risposta al motivo per cui oggi l’argentino è sprofondato nel quasi anonimato.

Intanto, il PSG continua a pagarlo fior fior di quattrini – circa 10 milioni netti a stagione – nonostante lui passi la maggior parte del suo tempo a scaldare la panchina. Non è stato chiamato neanche dalla sua Nazionale per gli ultimi recenti impegni, e così è volato dritto in vacanza, in Africa, a godersi ulteriore riposo.

Su di lui si susseguono voci ormai da diversi mesi, che lo hanno avvicinato più volte al ritorno in Italia. Milan, Juventus, Napoli. Icardi è però rimasto a Parigi, con ancora due anni di contratto davanti. Le indiscrezioni di mercato lo hanno spesso infastidito, e le sue esternazioni sui social lo hanno dimostrato abbondantemente. Oggi è arrivata l’ultima, durissima, contro un articolo de La Gazzetta dello Sport.

Icardi: “Tutti mi conoscono per i 200 gol fatti”

Gazzetta.it ha oggi dedicato un pezzo a Mauro Icardi, discutendo della sua situazione precaria al Paris Saint Germain. La carriera del calciatore argentino è stata definita in bilico, dato che il club francese cerca di cederlo, ma lui con i suoi 10 milioni l’anno continua a godersi una vita da sogno. Parole che hanno toccato particolarmente Icardi, e che lo hanno condotto ad un duro sfogo sui social.

L’ex Inter ha attaccato in prima persona il giornalista autore del pezzo, definendolo come uno che scrive cag**e. Di seguito le parole utilizzate da Icardi per smentire e attaccare quanto detto sul suo conto alla rosea: