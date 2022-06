Calciomercato Milan, affare low-cost per la trequarti: ritorno di fiamma

Il calciatore sta cercando un club che giochi da protagonista la Champions League. Al Milan potrebbe seriamente fare comodo.

L’input dello staff tecnico alla dirigenza del Milan è chiaro. Urge migliorare la rosa nella sua interezza per permettere alla squadra di gestire meglio le tre competizioni a cui parteciperà.

Il Milan ha appena vinto lo Scudetto, ma ci si aspetta qualche miglioria importante per evitare di restare a secco. Soprattutto in Champions League, dove Stefano Pioli intende fare molto meglio rispetto all’uscita dalla fase a gironi avvenuta lo scorso anno.

E proprio la partecipazione in Champions, come testa di serie al sorteggio, potrebbe essere il viatico giusto per arrivare a diversi obiettivi di mercato, pronti a sbarcare in rossonero attratti dalla qualità e dalla competitività della squadra. Uno di questi è un fantasista che si è messo in luce nell’ultima stagione.

Tanti club sul giovane croato: il Milan valuta il colpo

È il caso dunque di questo interessante talento, di origine croata, che nell’ultima stagione si è messo in mostra in Serie A. Ma allo stesso tempo è certo di cambiare squadra, vista l’intricata situazione contrattuale e la voglia di fare un ulteriore upgrade in carriera.

Stiamo parlando di Josip Brekalo, esterno offensivo o trequartista croato che ha giocato molto bene in prestito al Torino. Il classe ’98 è di proprietà Wolfsburg e ha già fatto un doppio annuncio: non intende restare in granata e punta a giocare in un club che disputerà la Champions League l’anno venturo.

Il Corriere dello Sport conferma come il nome di Brekalo sia di recente finito nel mirino del Milan. I rossoneri cercano un calciatore con le sue caratteristiche, abile a giocare su tutto il fronte della trequarti e donare qualità alla manovra offensiva. Inoltre l’esperienza in Serie A al Torino lo ha sicuramente fatto maturare.

Un affare potenzialmente da massimo 15 milioni di euro che potrebbe intrigare i rossoneri, i quali hanno già sondato esplorativamente il terreno. Non solo Milan: sulle tracce di Brekalo si segnalano anche altri club europei, come Atletico Madrid, Eintracht Francoforte, West Ham e Southampton.

Siamo certi che, in caso di chiamata concreta del Milan, Brekalo sarebbe prontissimo e tentatissimo dall’accettare questa sfida. Tornare in Italia nella squadra campione in carica rappresenterebbe l’occasione di svolta per la carriera del giovane croato. Oltre che l’opportunità di giocare la massima competizione europea per club.