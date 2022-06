“Ottimismo per l’acquisto di Zaniolo”: l’annuncio del giornalista

Parla Carlo Pellegatti che fa il punto della situazione legata al calciomercato del Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Sono tanti i temi di calciomercato legati al Milan in questi ultimi giorni. Dal tema rinnovi a quello relativo ai possibili riscatti, passando chiaramente dai rinforzi.

Sul tavolo ci sono i nomi di Origi, Sven Botman e Renato Sanches. Alcune trattative sono in dirittura d’arrivo ma la fumata bianca non è ancora arrivata.

Ma bisogna avere calma, il calciomercato non è ancora entrato nel vivo e il Milan ha apparecchiato diversi colpii da mettere a segno a breve.

Anche Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha invitato tutti a non avere fretta: “Ci sono difficoltà di mercato il 6 giugno, non i prossimi tre mesi – afferma il giornalista -. Il Milan deve capire come si sta evolvendo la situazione societaria del Lille per avere un interlocutore. Sanches? Nessuno ha detto che ci siano delle difficoltà legate al calciatore, che ha abbassato le sue pretese. Origi? Non è un dramma se arriva il 15 o il 16 o il 18, l’importante è che arrivi”.

Discorsi con la Roma

Impossibile non parlare del possibile colpo Zaniolo. I media stanno spingendo tanto verso la soluzione rossonera – “Appena torna dalla Nazionale si parlerà con Florenzi. E’ chiaro che poi si farà un discorso su Zaniolo. Io senza avere notizie, a pelle, sono ottimista per la sua acquisizione. Non ho dati di fatto ma sto tranquillo, anche perché se saltasse Zaniolo ci sarebbero altri calciatori.

Rinnovi Maldini e Massara – “Non è un tema scottante ma significativo. Vediamo se questasarà la settimana giusta per il rinnovo di Maldini e Massara. Possono pienamente lavorare, hanno avuto garanzie… indubbiamente a livello mediatico una firma, però, sarebbe importante ma io sono totalmente tranquillo”.