Calciomercato Milan, tutti spiazzati: “C’è questa possibilità”

Il fantasista rilascia una dichiarazione e non nega il possibile scenario: “E’ una possibilità”

Il Milan avrà il suo bel da fare sul mercato in questi mesi, perché i ruoli in cui servono rinforzi sono più di uno e per migliorare questa squadra servono giocatori di alto livello, che inevitabilmente hanno dei costi importanti.

Maldini e Massara sono già al lavoro, anzi, non si sono mai fermato. Già dalla seconda parte della stagione appena finita i dirigenti rossoneri si sono mossi per chiudere, o comunque intavolare, molte trattative per operazioni in entrata. La società ha già chiuso Origi per l’attacco, come confermato anche ieri sera da Gianluca di Marzio, e ora lavora per Botman e Renato Sanches.

Rimane però un tassello molto importante da ricoprire, ovvero quello dell’esterno d’attacco: una richiesta specifica di mister Pioli alla società. Non si sa bene qual è il budget che il Milan ha intenzione di spendere per il giocatore che ricoprirà questa zona di campo, ma i nomi che circolano sono importante, e tra questi c’è anche, da ormai diverso tempo, Marco Asensio.

Real, Asensio può rimanere fino a fine contratto

“Rinnovare o partite? In merito a ciò, c’è anche la possibilità di rimanere per l’anno che rimane del mio contratto. Parlerò presto con il Real. Ora sto cercando stabilità per i prossimi anni. E’ importante”. Il maiorchino infatti è in scadenza a giugno 2023 e solo allora potrebbe liberarsi a zero dai Blancos. In questa sessione estiva invece chi è interessato alle sue prestazioni dovrebbe presentare un offerta al club di Florentino Perez, che si dice debba aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.

Per i rossoneri un giocatore come Asensio sarebbe l’ideale ma le cifre sono abbastanza alte e se gli spagnoli non abbassano le pretese difficilmente si può pensare a un affondo. I nomi che circolano di più in questo momento sono infatti altri e sono Berardi del Sassuolo e De Ketelaere del Club Bruges. Andrà comunque ancora monitorata la situazione di Asensio nelle prossime settimane. Intanto dalla Spagna vociferano di un interesse del Manchester United per lui.