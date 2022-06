Di Marzio: “Accordo con Renato Sanches, i dettagli. Le ultime su Botman”

Da Sky Sport arrivano aggiornamenti per quanto riguarda Sanches e Botman, due obiettivi del calciomercato estivo rossonero.

Dopo aver preso Rafael Leao e Mike Maignan, il Milan vuole prendere ancora dei rinforzi dal Lille. I nomi sono ormai noti a tutti e da mesi. Si tratta di Renato Sanches e di Sven Botman.

Il centrocampista portoghese porterebbe tanta qualità e dinamismo alla mediana di Stefano Pioli. Da tempo si parla di lui come sostituto di Franck Kessie, ma le caratteristiche dell’ex di Benfica e Bayern Monaco sono differenti. La società rossonera si è mossa da tempo con l’agente Jorge Mendes, lo stesso di Rafael Leao.

Per quanto riguarda il difensore olandese, è invece considerato l’ideale rimpiazzo di Alessio Romagnoli. Come l’attuale capitano rossonero è mancino, ma ha certamente maggiori prospettive di crescita (ha 22 anni) e sarebbe un ottimo innesto per la retroguardia.

Calciomercato Milan, le ultime news su Renato Sanches e Sven Botman

In serata da Sky Sport sono arrivati aggiornamenti importanti quanto riguarda le due stelle del Lille. Gianluca Di Marzio conferma che Renato Sanches è vicino al Milan e c’è l’accordo sul contratto per uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Trattativa in corso con il Lille per chiudere a 18-20 milioni.

Il giornalista rivela anche che il centrocampista è stato a Milano a metà maggio per parlare con la dirigenza, per vedere la città e le strutture del club rossonero. Lui ha scelto di vestire la maglia della campione d’Italia. La prossima settimana il Milan può chiudere questo colpo.

Per Botman resiste la grande volontà del Diavolo di acquistarlo, ma è più difficile perché ci sono tre concorrenti importanti in pressing sul centrale difensivo: Newcastle United, Manchester United e Tottenham. Maldini e Massara comunque non mollano la presa sull’ex Ajax.