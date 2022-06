Il Psg non fa paura: il Milan chiude il colpo

Il Milan è pronto a mettere le mani sul proprio obiettivo: 12-15 milioni sono i soldi che i rossoneri sborseranno per il giocatore

Il calciomercato del Milan è pronto a decollare nei prossimi giorni e lo farà con i nomi cerchiati in rosso ormai da mesi. Lo farà assistendo alle visite mediche di Divock Origi.

Ormai ve lo stiamo raccontando da giorni, sarà il belga, che il primo luglio si libererà ufficialmente dal Liverpool, a sbarcare per primo a Milano. Sta ultimando le cure dell’ultimo infortunio prima di presentarsi in città per sottoporsi all’iter medico di rito che lo porterà a firmare un contratto da circa 4 milioni di euro netti a stagione.

Il secondo colpo? Verosimilmente sarà Renato Sanches per il quale i discorsi sono più avanti rispetto a quelli per Sven Botman. Entrambi vogliono il Milan, l’interlocutore è lo stesso, il Lille ma le richieste sono diverse.

Sull’olandese, che ieri in un’intervista a ESPN, ha strizzato l’occhio al Milan, c’è infatti il Newcastle. Gli inglesi sono stati rispediti al mittente ma sarebbero pronti a mettere sul piatto tanti soldi, molti di più quelli che vorrebbe il club rossonero. Ecco perché bisogna trattare con i francesi e trovare la quadra per poco meno di 30 milioni di euro.

Sanches si avvicina

Per quanto riguarda Sanches i discorsi sono diversi per via di un contratto in scadenza nel 2023. Non ci sarà il rinnovo e il Lille non può tirare troppo la corda per non perderlo a zero. Ecco che si può chiudere per meno di 20 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport, conferma che la cifra è decisamente inferiore, si parla di 12-15 milioni.

Negli ultimi giorni, i colloqui con Jorge Mendes, di cui vi abbiamo parlato, sono stati positivi e non c’è motivo per credere che l’affare salti. Serve che qualche squadra decida di far saltare il banco. Attenzione, dunque, al Psg, che al momento però non appare una minaccia.