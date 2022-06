Italia-Ungheria, formazioni ufficiali: chance da titolare per Calabria

La Nazionale azzurra ha ufficializzato la formazione che giocherà dal 1′ minuto tra poco contro l’Ungheria in Nations League.

Seconda giornata del girone di Nations League. La Nazionale italiana, completamente rinnovata dal c.t. Roberto Mancini dopo il flop della mancata qualificazione ai Mondiali, vuole tornare a vincere.

Alle ore 20:45 l’Italia se la vedrà contro la sorprendente Ungheria. I magiari infatti, nella prima gara del girone, hanno sconfitto a Budapest niente meno che l’Inghilterra. Si prospetta dunque un match tutt’altro che semplice.

Cambi di formazione previsti da Mancini rispetto al pari interno con la Germania. Il commissario tecnico ha deciso di buttare nella mischia anche un calciatore rossonero, che in precedenza era rimasto ai margini della squadra azzurra.

Calabria dal 1′ minuto, panchina per gli altri milanisti

La novità si chiama Davide Calabria. Il vice-capitano del Milan giocherà finalmente dal 1′ minuto questa sera contro l’Ungheria. Una chance da non sprecare per il numero 2 rossonero, che finora è stato spesso snobbato da Mancini ma ora ha l’occasione di dimostrare tutto il suo valore dopo una stagione esaltante.

Calabria è stato preferito all’amico e compagno di squadra Alessandro Florenzi, che partirà dalla panchina. Lo stesso vale per Sandro Tonali, che dopo la gara da titolare di Bologna verrà lasciato in panchina, per fare spazio all’interista Barella. Altra sorpresa: maglia da titolare per il giovanissimo Wilfried Gnonto, attaccante dello Zurigo che ha stupito tutti contro la Germania. L’italo-ivoriano dovrebbe agire da prima punta, con Politano e Raspadori ai suoi lati.