Milan, doppio riscatto con sconto: la conferma di Sky

Da Sky Sport arriva la conferma su due operazioni di calciomercato che il club rossonero vuole effettuare in queste settimane: filtra ottimismo su entrambe.

Paolo Maldini e Frederic Massara nei giorni scorsi sono stati a Ibiza, ma non si sono solamente dedicati a fare una vacanza. I telefoni erano ben accesi e i contatti per le varie operazioni di mercato sono rimasti vivi.

Il Milan ha molto da fare tra entrate e uscite, senza scordare i rinnovi di contratto. Anche se nell’ultima stagione è stato conquistato lo Scudetto, c’è l’ambizione di rendere la squadra più competitiva per confermarsi al top in Serie A e per disputare una buona Champions League.

Maldini e Massara a loro volta devono prolungare i rispettivi contratti e presto dovrebbe esserci un altro confronto con la nuova proprietà RedBird, rappresentata da Gerry Cardinale, per approfondire sia questo tema che quello inerente il calciomercato. I tifosi rossoneri hanno grandi aspettative per la campagna acquisti.

Calciomercato Milan, due riscatti nel mirino: le ultime news

Tra le operazioni che il Milan vuole condurre in porto c’è il riscatto di Alessandro Florenzi, arrivato in prestito dalla Roma e il cui rendimento ha convinto. Il prezzo del diritto di riscatto è stato fissato a 4,5 milioni di euro, ma il giornalista Luca Marchetti di Sky Sport conferma che il club rossonero punta ad ottenere uno sconto e a spendere solo 2,5 milioni. Questa è l’offerta presentata al momento. Filtra ottimismo.

Un altro giocatore giunto a Milano in prestito è Junior Messias, il cui acquisto a titolo definitivo costa 5,4 milioni. Anche in questo caso la dirigenza punta a uno sconto della cifra pattuita la scorsa estate con il Crotone, che è anche retrocesso in Serie C nel frattempo. Marchetti spiega che il Milan punta sul 31enne brasiliano, ma la conferma dipende da un abbassamento della somma del riscatto.