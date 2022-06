Chi è Norman Foster e la Foster + Partners: gli altri stadi progettati – FOTO

Chi è Norman Foster e la Forster + Partners, lo studio che potrebbe progettare il nuovo stadio del Milan a Sesto San Giovanni.

La questione stadio tiene ancora banco in casa Milan. Per RedBird, la nuova proprietà americana dei rossoneri, è una priorità, così come lo era per Elliott. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, sta prendendo sempre più piede l’idea di costruirlo a Sesto San Giovanni, viste le difficoltà a livello burocratico con il Comune di Milano per la questione San Siro.

Il CorSera ha pubblicato anche una prima bozza di quello che è il progetto, molto diverso dalla Cattefrale di Populous. Dall’immagine infatti si vede una struttura ovale, molto simile ad altri stadi visti in Europa e non solo. A disegnare il progetto è Norman Foster, uno degli architetti più famosi al mondo, fra gli esponenti dell’architettura high-tech.

Sul finire degli anni ’60, insieme alla moglie, Foster ha fondato quella che è l’attuale Foster + Partners, uno studio con quasi 700 architetti e che ha un fatturato tra i 200 e i 209 milioni di dollari. Nel 2013 è stato inserito nella top 10 dei maggiori studi di architettura del mondo secondo la BD Insurance Bureau. Lo studio ha diversi sedi in tutto il mondo.

Camp Nou e Santiago Bernabeu

Lo studio di Foster ha giò esperienza nei progetti per gli stadi di calcio. Nel corso dell’ultimo decennio, per esempio, ha presentato le proprie proposte sia al Barcellona per il Restyling del Campo Nou e sia al Real Madrid per quello del Santiago Bernabeu. I club poi hanno fatto altre scelte ma la bellezza dei due progetti resta, ed è davvero fantastico.

Wembley

Invece, per progetti poi realizzati, il vanto in ambito sportivo dello studio di Foster è sicuramente Wembley con il Restyling del 2007. Uno degli stadi più famosi e belli al mondo dove di recente l’Italia ha giocato la Finalissima contro l’Argentina e la finale degli Europei proprio contro l’Inghilerra. Un impianto unico e ricco di storia, sicuramente l’emblema del calcio oltremanica.

Lusail Stadium

Infine, un progetto in corso, verso la conclusione: Foster + Partners ha progettato lo stadio dove si giocherà la finale del Mondiale 2022 in Qatar. Ecco il Lusail National Stadium, lo stadio della città di Lusail appunto, in Qatar. La costruzione è cominciata nell’aprile del 2017 ed è vicinissimo alla realizzazione completa. Il design di questo stadio è qualcosa di incredibile, proprio in pieno stile Foster.

Gli altri progetti

Foster + Partners ha progettato diversi edifici e grattacieli in tutto il mondo. Fra i più famosi c’è lo spettacolare e futuristico Apple Store di Cupertino, la sede principale della nota azienda fondata da Steve Jobs. A proposito di Apple Store, anche quello a Roma di Palazzo Marignoli e di Milano sono stati progettati dallo studio di Londra. Poi il Museo dell’Arte di Norton, il Murray Building e così via. Se siete curiosi, vi invitiamo a visitare il loro sito alla voce “Progetti” per capire ancor più la grandezza di questo studio.