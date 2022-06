Transfermarkt – La Top XI dei più preziosi in Serie A: presenti due rossoneri – FOTO

Il noto portale di numeri e cifre del calciomercato internazionale ha redatto, ad oggi, la formazione di Serie A più preziosa.

Il Milan di oggi vale davvero una fortuna. Il club rossonero, grazie al grande cammino ed alla vittoria dello Scudetto, ha incrementato il proprio valore in rosa, con la crescita generale dei singoli.

Non è un caso se il portale Transfermarkt ha inserito alcuni calciatori del Milan tra i maggiori elementi soggetti a crescita di valore di calciomercato. Il noto sito web, che si occupa di numeri e valutazioni del calcio internazionale, ha anche pubblicato oggi una Top XI molto attesa.

Vale a dire la migliore formazione della Serie A 2021-2022, vinta dal Milan, per valore attuale dei calciatori. In pratica gli undici giocatori del massimo campionato italiano che costano di più sul mercato.

Maignan e Leao tra i più costosi della Serie A

Una squadra dal valore totale di 720 milioni di euro, secondo le stime di Transfermarkt. Il Milan è rappresentato con due elementi, che nei rispettivi ruoli rappresentano l’eccellenza in Serie A, i migliori per qualità, prestazioni e soprattutto per valore di cartellino.

Si tratta di Mike Maignan, portiere più costoso del campionato, valutato 35 milioni di euro. Un incremento di dieci milioni rispetto a sei mesi fa, quando il portale web aveva emesso la migliore formazione per valori generali del girone d’andata.

Con lui anche Rafael Leao, secondo molti il calciatore di maggior spessore tecnico del Milan. Il portoghese ad oggi viene valutato 70 milioni di euro, con una maggiorazione di 20 milioni rispetto allo scorso anno. Veramente una crescita incredibile.

I calciatori più costosi del campionato sono i due attaccanti Vlahovic (Juventus) e Lautaro Martinez (Inter). Ma nella top 20 degli elementi del massimo torneo italiano che hanno migliorato il loro valore sono presenti anche altri rossoneri.

Fikayo Tomori oggi ha una valutazione di 50 milioni di euro (+ 5 milioni rispetto al dicembre 2021). Stesso prezzo del cartellino di Sandro Tonali, che però ha aumentato il proprio valore calcistico di ben 10 milioni. Anche Theo Hernandez risulta tra i più costosi della Serie A, con un cartellino da 55 milioni, vale a dire 7 milioni in più rispetto alla recente stima.