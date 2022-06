Altro colpo dal Bordeaux: come Adli

Non solo Adli: dal Bordeaux, retrocesso in Ligue 2, il Milan potrebbe acquistare un altro centrocampista. Maldini è dunque pronto a pescare ancora una volta in Francia

Il Milan continua a guardare con estremo interesse al calciomercato francese. I rossoneri hanno messo nel mirino un altro giovane classe 2000.

I rossoneri – come è noto – grazie al lavoro di Moncada e Massara, conoscitori della Ligue 1 – hanno pescato molto, e bene, dal campionato francese.

Basti pensare a Mike Maignan, Pierre Kalulu e Rafael Leao. Sono alcuni dei calciatori, arrivati dal campionato transalpino, che hanno fatto la differenza con la maglia rossonera.

In estate arriverà Adli, prelevato dal Bordeaux la scorsa estate e lasciato un anno a maturare. Poi – come tutti sappiamo – Maldini e Massara stanno provando a consegnare a Stefano Pioli Renato Sanches e Sven Botman dal Lille.

Nuovo colpo dal Bordeaux

Come dicevamo dal Bordeaux, potrebbe arrivare un altro centrocampista. La notizia arriva direttamente dalla Francia: è L’Equipe a sostenere che anche il Milan è sulle tracce di Jean Onana. Il calciatore camerunense, classe 2000, ha disputato 23 partite, andando a segno tre volte.

Su Onana, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, c’è anche la concorrenza dello Schalke 04. La sua valutazione è di dieci milioni di euro.