Di Marzio: “Milan, incontro con gli agenti di Raspadori”

Di Marzio inserisce Raspadori nella lista dei potenziali acquisti rossoneri: c’è stato un contatto diretto tra l’entourage e il club.

In attesa del rinnovo del loro rispettivo contratto, Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano al calciomercato estivo del Milan. Ci sono alcuni obiettivi ormai noti e altri che lo potrebbero diventare.

Stasera il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha raccontato che oggi gli agenti di Giacomo Raspadori hanno fatto visita al Milan. Il giovane talento del Sassuolo piace molto alla dirigenza rossonera. Ha caratteristiche differenti dagli attaccanti che sono adesso nell’organico di Stefano Pioli.

Il Milan adesso ha altre priorità (Sven Botman, Renato Sanches ed esterno destro), però Raspadori è un giocatore molto gradito ed è nella lista della dirigenza. Da capire se potrà eventualmente svilupparsi una trattativa reale. Per adesso non c’è nessuna offerta.

Il 22enne di Bentivoglio può giocare da attaccante e da esterno sinistro offensivo. Di Marzio non menziona cifre, ma va detto che in questi mesi si è parlato di un prezzo dai 30 milioni di euro in su. Anche la Juventus è da tempo sulle tracce di Raspadori, però non ha affondato il colpo finora.