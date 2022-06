Milan, un obiettivo si può avvicinare | Ufficializzato il sostituto

Arriva una notizia interessante dal Belgio, dove il Club Bruges oggi ha annunciato l’ingaggio di un rinforzo per il reparto offensivo: il Milan è spettatore interessato.

Non è un segreto l’interesse della società rossonera per Noa Lang e Charles De Ketelaere. Sono stati seguiti per diverso tempo dagli scout e sono ritenuti rinforzi ideali per Stefano Pioli. Visti i costi, probabile che al massimo uno solo possa arrivare a Milanello.

Lang è un esterno sinistro offensivo capace di giocare anche a destra e da seconda punta. Nell’ultima stagione ha collezionato 9 gol e 15 assist in 48 match disputati. È un classe 1999 cresciuto tra Feyenoord e Ajax. Il prezzo del cartellino si aggira sui 22–25 milioni di euro.

De Ketelaere ha 21 anni e anche lui può giocare in più ruoli. È stato impiegato soprattutto da trequartista e da attaccante, ma in qualche occasione pure da esterno destro offensivo. Il giovane belga ha grandi qualità e anche una valutazione superiore rispetto al compagno: il Club Bruges chiede circa 30-35 milioni. 18 reti e 10 assist nelle 49 presenze stagionali 2021/2022.

Calciomercato Milan, la mossa ufficiale del Club Bruges

Il Milan ha avviato contatti per i due talenti e alcune fonti di calciomercato danno particolarmente vicino Lang, più “economico” in confronto a De Ketelaere. L’ex Ajax nei giorni scorsi ha ammesso di essere un obiettivo della società rossonera, anche se al tempo stesso ha spiegato che non vi è nessun accordo raggiunto. In ogni caso, la sua volontà è quella di cambiare squadra.

Intanto il Club Bruges ha fatto la propria mossa per prepararsi alla probabile partenza di entrambi i suoi gioielli. Infatti, oggi ha ufficializzato l’ingaggio di Ferran Jutglà. Il 23enne spagnolo è stato comprato dal Barcellona per una cifra di circa 5 milioni e l’intesa prevede pure una percentuale del 10% su una eventuale futura rivendita.

Jutglà è un attaccante che sa anche giocare sulle fasce. Nell’ultima stagione ha messo insieme 21 gol e 6 assist nelle 32 presenze con il Barcellona B. Potrebbe essere un ottimo colpo da parte del Club Bruges, che si vuole far trovare pronto agli addii di Lang e De Ketelaere. L’arrivo dello spagnolo è un tassello importante.