Non solo Bastoni: l’Inter può cedere un altro top player, c’è il Psg!

Secondo fonti accreditate francesi, il PSG si è fiondato sul difensore dell’Inter. Via libera per il Milan, dato che i parigini stavano seguendo l’obiettivo rossonero…

Quest’estate assisteremo ad un grande valzer di giocatori. La sessione di calciomercato è iniziata da qualche giorno ma le discussioni sono già caldissime. Per quanto concerne il Milan, è uno dei club più attivi in tal senso. Sono pronosticati diversi colpi in entrata, probabilmente uno per reparto.

Nelle ultime ore sta facendo tanto discutere l’argomento Sven Botman. Già, perchè il Milan gode di un accordo definitivo con il difensore olandese, ma nonostante ciò la chiusura sta tardando ad arrivare. Sono fresche le immagini di Botman emozionato alla domanda dell’interesse del Milan da parte di un giornalista.

È evidente che il giovane si sia promesso ai rossoneri, ma manca ancora qualcosa per chiudere totalmente l’affare. La grande sensazione è che molto dipenda e dipenderà dal Lille, che sta cercando di trarre il maggior profitto economico dalla cessione di Sven. Il Milan ha messo sul tavolo ben 30 milioni di euro, ma le concorrenti inglesi, Newcastle, Manchester United e Tottenham, sembrano pronte ad offrire 35-40 milioni di euro.

Inoltre, nelle ultime ore, dalla Francia è arrivata notizia di un interessamento del Paris Saint Germain per Botman. Un fattore che avrebbe potuto condizionare l’arrivo del difensore al Milan. Ma negli ultimi minuti, un’altra bomba di mercato ha capovolto la situazione.

PSG, nel mirino il difensore dell’Inter: via libera il Milan

Le Parisien, accreditata fonte francese, ha lanciato una clamorosa notizia di mercato. Il PSG è in forte pressing su Milan Skriniar, il possente difensore dell’Inter. Un interesse che potrebbe far vacillare i nerazzurri, che sono alla disperata ricerca di fondi per evitare un gravoso rosso in bilancio. Sembrava che il sacrificabile fosse Alessandro Bastoni, vicino tra l’altro a trasferirsi al Tottenham di Conte, l’altra big interessata a Sven Botman.

Ma adesso tutto può stravolgersi inevitabilmente. Il PSG sarà sicuramente pronto ad offrire una cifra monstre all’Inter per il cartellino di Milan Skriniar. Guadagno che potrebbe far parecchio comodo al club nerazzurro. Il cartellino del serbo ha un valore ben più alto di quello di Bastoni e alla giusta offerta l’Inter non potrà certamente dir di no. Il nuovo DS dei parigini, Campos, è sbarcato in Italia per incontrare i dirigenti nerazzurri. Pare che Skriniar sia una vera e propria priorità per il PSG.

Ciò significa che non vi sarebbe alcuna minaccia parigina per il Milan e per l’affare che lo condurrebbe a Sven Botman. La cessione di Skriniar al PSG, non escluderebbe comunque anche quella di Bastoni. L’Inter ha estremo bisogno di far cassa. In questo momento, anche l’agente di Bastoni si trova nella sede nerazzurra per discutere il futuro del giovane, con sempre il Tottenham sullo sfondo.

Le cessioni dell’Inter potrebbero spazzare via pretendenti al cartellino di Botman. Ma attenzione sempre a Newcastle a Manchester United.