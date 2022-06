Rivoluzione in Serie A: cambia l’assegnazione dello Scudetto

La Serie A e dunque anche il Milan conoscerà ben presto il calendario della nuova stagione. Possibile novità in vista per l’assegnazione dello Scudetto

Non manca molto all’inizio della nuova stagione. Il Milan è campione d’Italia da pochi giorni – era il 22 maggio – ma ben presto si tornerà a correre per preparare un campionato davvero particolare, per via dei Mondiali in Qatar.

La squadra di Stefano Pioli inizierà ad allenarsi già dal 4 luglio a Milanello. In campo, ufficialmente, si andrà nel weekend del 13 agosto.

Non servirà molto tempo per conoscere il calendario della nuova stagione. Il prossimo 24 giugno, infatti, verrà svelato: si saprà così il cammino che potrebbe portare i rossoneri alla seconda stella. Obiettivo, questo, che si è prefissato anche l’Inter.

Novità in vista

Il campionato di Serie A potrà iniziare con un’interessante novità: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, verrà chiesta alla FIGC, in caso di arrivo a pari punti, la deroga per giocarsi lo scudetto con uno spareggio.

Vedremo cosa verrà deciso. Ricordiamo che nella stagione appena conclusa, se Milan e Inter fossero arrivate a pari punti a vincere il campionato sarebbe stata la squadra di Stefano Pioli per via della vittoria nello scontro diretto.