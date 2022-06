Calciomercato Milan, Di Marzio annuncia: “Accordo per il riscatto”

Ultime di mercato in casa Milan: sembra molto vicino l’acquisto di un calciatore a titolo definitivo, mentre si parla di un altro obiettivo.

Serata importante per il calciomercato del Milan. Incontri, dialoghi proficui e anche accordi trovati almeno in linea teorica per la società rossonera che entra nel vivo in alcuni discorsi in entrata.

Le ultimissime indiscrezioni rivelate da Gianluca Di Marzio nella puntata di Calciomercato – L’originale su Sky Sport parlano di una trattativa ormai in definizione in casa Milan.

L’esperto di trattative e rumors ha praticamente chiuso il discorso Alessandro Florenzi. Pare che Milan e Roma dopo l’ultimo incontro abbiano stabilito la cifra per il riscatto a titolo definitivo del terzino. Si farà per 2,7-2,8 milioni di euro. Dunque una ‘battaglia’ vinta dai dirigenti del Milan, visto che hanno spinto e ottenuto un forte sconto rispetto ai 4,5 milioni precedentemente fissati.

Entro la fine del mese Florenzi, attualmente impegnato con la Nazionale italiana, dovrebbe dunque diventare un calciatore del Milan a tutti gli effetti. Bravo il classe ’91 romano a convincere il club, approfittando delle occasioni concesse anche se partito spesso dalla panchina.

Milan, contatti esplorativi per un altro nazionale azzurro

Il Milan guarda anche ad altri elementi della Nazionale italiana. Oggi Sky Sport ha rivelato anche di un interesse concreto, ma non approfondito, per l’attaccante Giacomo Raspadori.

Il classe 2000 del Sassuolo è finito da tempo sul taccuino di Paolo Maldini. Poco fa Di Marzio ha rivelato che il direttore tecnico del Milan avrebbe mostrato interesse per il giovane. Addirittura ci sarebbe stato nel recente passato un incontro con gli agenti di Raspadori per valutarne il futuro.

Raspadori non è un obiettivo imminente o prioritario, bensì una possibilità di mercato da sviluppare con maggiore tempo e calma. Il talento del Sassuolo è stato inserito in lista e sarebbe utilissimo sia come alternativa in attacco, sia come trequartista centrale nel 4-2-3-1 di mister Pioli.