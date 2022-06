Milan, sfuma un centrocampista: “Promesso sposo dell’Inter”

Uno dei centrocampisti nel mirino di Maldini e Massara sembra vicino all’Inter: più fonti danno l’affare per molto probabile.

Il Milan rinforzerà la mediana e ha in Renato Sanches il suo obiettivo principale, non è un segreto. La trattativa va avanti da tempo e c’è fiducia di riuscire a chiuderla. Ma nella lista dei potenziali rinforzi per il futuro ci sono pure altri nomi.

Da tempo si parla del gradimento rossonero per Kristjan Asllani, gioiello dell’Empoli che ha disputato un’ottima stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno effettuato dei sondaggi, dando disponibilità a lasciare il giocatore in prestito per un anno in Toscana, così da permettergli di giocare con continuità e di crescere ancora.

Tuttavia, sembra che la destinazione di Asllani sia l’Inter. Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato che l’albanese è un promesso sposo della squadra nerazzurra. Non c’è ancora la chiusura, perché l’Empoli valuta il cartellino 15 milioni di euro, ma la dirigenza ha parlato più volte con il giocatore. L’operazione è impostata per andare in porto.

Anche Nicolò Schira conferma che Asllani è sempre più vicino all’Inter. Ci sarebbe già l’accordo per un contratto fino a giugno 2027. Il club nerazzurro ha offerto un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di specifiche condizioni. La cifra proposta per l’opzione di acquisto è di 10 milioni. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.