Milan, l’agente annuncia: “È il momento giusto”

Il procuratore di un esterno accostato al Milan parla del futuro del suo assistito: possibile trasferimento in un’altra big della Serie A.

I tifosi rossoneri si aspettano una buona campagna acquisti da parte della dirigenza e tra i colpi più attesi c’è l’ingaggio di una nuova ala destra offensiva. Stefano Pioli in quel ruolo ha bisogno di un upgrade importante.

Alexis Saelemaekers e Junior Messias sono apprezzati per l’impegno e la professionalità, ma solamente uno dei due resterà a Milanello. Servono più giocate decisive, più assist e più gol. Il loro rendimento non ha del tutto convinto e la società da tempo si sta muovendo per prendere un nuovo esterno d’attacco.

Stanno circolando tanti nomi in queste settimane, ma ancora non è del tutto chiaro il profilo sul quale Paolo Maldini e Frederic Massara decideranno di puntare. Uno che piace molto è Noa Lang, più abituato a giocare a sinistra ma che può essere anche impiegato a destra. Ci sono fonti di calciomercato che lo danno come probabile rinforzo del Milan.

Calciomercato Milan, niente ritorno per Deulofeu? Intanto parla l’agente

A proposito di ali offensive che sanno giocare sia a destra che a sinistra, sono anche circolati rumors di mercato riguardanti un eventuale ritorno di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo ha indossato la maglia rossonera nella seconda metà della stagione 2016/2017 e ha lasciato buoni ricordi ai tifosi. All’Udinese si è rilanciato dopo l’esperienza al Watford e ora è pronto per tornare in una squadra importante.

Albert Botines, agente del giocatore, ha parlato a Footballnews24.it a proposito del futuro del suo assistito: “Ha richieste sia in Italia che in Spagna. C’è interesse anche in Premier League. Stiamo parlando con alcune società, vedremo cosa succederà. Il Napoli è un’ottima alternativa per lui, è un grande club e disputerà la Champions League. Sarà una delle migliori opzioni”.

L’Udinese ha dato l’ok alla cessione dell’ex Barcellona, è disposta a valutare le offerte. Botines conferma che c’è un accordo: “Abbiamo parlato con l’Udinese. Le parti sono aperte a cercare un trasferimento, anche la società ritiene che questo sia il momento giusto e vorrebbe chiudere tutto in questa sessione di calciomercato”.

In Italia sembra essere il Napoli il club maggiormente interessato a Deulofeu, mentre non risultano ancora mosse ufficiali da parte del Milan. In questo momento sono altre le prime scelte di Maldini e Massara per le fasce offensive.