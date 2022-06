Milan, pronto il riscatto: dettagli e cifre dell’accordo

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan è pronto a riscattare il giocatore. Accordo raggiunto col club. Di seguito cifre e dettagli…

Il Milan è proiettato al mercato estivo. Mancano ancora alcuni giorni all’apertura ufficiale della sessione di compravendite, ma Maldini e Massara sono già nel clou delle trattative e discussioni. Il duo dirigenziale aspetta il rinnovo da parte della nuova proprietà ma convinto della conferma continua a portare avanti il suo lavoro.

Gli obiettivi in entrata sono diversi, con i nomi di Botman, Sanches, Lang, De Ketelaere e Zaniolo che stanno riscaldando particolarmente l’ambiente. Si è sempre detto, però, che il gran mercato del Milan passerà anche e soprattutto dalla conferma dei suoi migliori giocatori in rosa. E quindi quei fedelissimi di Stefano Pioli che si sono rivelati essenziali nella stagione da poco conclusa.

Giocatori che andranno blindati con il prolungamento di contratto, come Rafael Leao, e altri che invece andranno riscattati dopo l’anno in prestito. In quest’ultimo senso, il Milan sta ragionando in particolare sui riscatti di Brahim Diaz, Junior Messias, Tiemouè Bakayoko e Alessandro Florenzi. Riflessioni attente sono in corso per i primi due, lo spagnolo e il brasiliano. Mentre sembra ormai alla porta il francese di proprietà del Chelsea.

Quello che è invece più vicino alla conferma è Florenzi dalla Roma. Arrivano novità decisive in merito.

Milan, Florenzi rossonero al 100%: ci siamo!

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il Milan è ad un passo dal riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma. Il duttile terzino si è dimostrato davvero importante per la squadra e i suoi equilibri. È stato utilissimo a Pioli sia nel suo ruolo naturale di esterno di difesa a destra, sia quando è stato adattato in altri ruoli per necessità. Florenzi ha quella qualità ed esperienza che possono far la differenza nel Milan della prossima stagione.

Maldini, Massara e Pioli non hanno mai avuto particolari dubbi sul suo riscatto dal club giallorosso, anche se si è sempre puntato ad ottenere uno sconto sulla cifra pattuita inizialmente. Sembra che il Milan sia riuscito in tale intento. Infatti, come riportato dalla medesima fonte, Florenzi verrà riscattato dalla Roma per una cifra tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. Il club rossonero è quindi riuscito a trovare il giusto compromesso con i dirigenti giallorossi decurtando 1,5-2 milioni di euro dalla cifra iniziale di 4,5 milioni.

Un accordo che farà sicuramente contenti i tifosi rossoneri, che dopo il primo periodo difficile di Florenzi al Milan, si sono ricreduti godendo delle sue ottime prestazioni. Ale sarà presto un rossonero al 100%!