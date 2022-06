Ufficiale Origi: l’annuncio del club

E’ arrivato il comunicato ufficiale che spazza via ogni dubbio su Divock Origi. L’attaccante belga lascia il Liverpool ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan

Divock Origi sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Non ci sono dubbi ormai da settimane: l’attaccante belga firmerà un contratto da 4 stagioni a circa quattro milioni di euro netti.

Il giocatore non ha mai avuto dubbi di scegliere i rossoneri, rispedendo al mittente tutte le offerte ricevute. Ci hanno provato diversi club inglesi ma anche il Villarreal.

Sarebbe dovuto sbarcare a Milano subito dopo la finale di Champions League, contro il Real Madrid, ma alcuni problemi fisici lo hanno spinto a rimandare il suo viaggio. Sarà in Italia a breve per sottoporsi alla visite mediche prima di mettere nero su bianco.

Pochi minuti fa, nel frattempo, è arrivato il saluto ufficiale da parte del Liverpool, che conferma che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno:

“Divock Origi lascerà il club alla scadenza del suo contratto a fine giugno. Grazie per gli incredibili otto anni di servizio e per averci lasciato con così tanti ricordi speciali.

Divock Origi, Leggenda del Liverpool“.

Origi calciatore speciale

Un saluto caldo e affettuoso, del quale non ci stupiamo. Abbiamo imparato a conoscere il belga in queste settimane e abbiamo capito quanto fosse speciale il legato con il club, con i tifosi e con il suo allenatore Klopp, che ha speso per lui parole davvero importanti.

Per Origi, dunque, è pronto ad aprirsi un nuovo importante capitolo della sua vita. Il Milan e i suoi tifosi lo aspettano a braccia aperte.