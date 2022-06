Compleanno Leao, un indizio di mercato dagli auguri? – FOTO

Spunta un indizio di calciomercato per il Milan direttamente dagli auguri ricevuti da Rafael Leao, che oggi compie 23 anni.

Momento specialmente felice per Rafael Leao. L’attaccante del Milan, uomo decisivo in zona-gol per la vittoria dello Scudetto rossonero, è sempre più in crescita a livello individuale.

Ieri sera Leao ha giocato nel secondo tempo di Portogallo-Repubblica Ceca, match di Nations League vinto per 2-0 dalla sua nazionale. Poche ore dopo è scattato il 10 giugno, ovvero il giorno del suo compleanno. Oggi il talento rossonero spegne dunque 23 candeline.

Sono tantissimi gli auguri giunti sui social e non solo a Rafael Leao, che ormai sta iniziando la sua scalata verso l’età giusta per sfondare nel calcio che conta. Amici, parenti, compagni di squadra ma anche tanti avversari hanno lasciato un messaggio per i 23 anni del milanista.

Il messaggio a Leao dall’attaccante: si avvicina al Milan?

Come detto, anche qualche rivale ha mandato gli auguri di compleanno a Leao. Tra questi, su Instagram, spunta anche un calciatore che di recente è stato spesso accostato al Milan per quanto riguarda le trame di calciomercato.

Si tratta di Nicolò Zaniolo. Il fantasista della Roma ha voluto pubblicare una story, riprendendo una foto del recente Roma-Milan di campionato, per poter fare gli auguri al rivale: “Tanti auguri crack” – ha scritto il calciatore che ha la stessa età di Leao, postando anche un cuore accanto al messaggio.

Non sappiamo bene se tra Leao e Zaniolo vi sia un rapporto di amicizia al di fuori dei campi da gioco. Sicuramente i due sono coetanei e si stimano per le grandi qualità tecniche innate. Ma è ovvio che questo post può diventare un classico indizio social di mercato.

È noto come Zaniolo sia un nome caldo per il mercato del Milan di questa estate. In caso di investimento ad alto raggio per la fascia destra, Paolo Maldini punterebbe proprio sul romanista, valutato sui 45-50 milioni di euro. Chissà che questi auguri inaspettati e pubblici non siano un suggerimento su dove il talento di Carrara vorrebbe giocare in futuro.

Tale indizio fa il paio con le recenti dichiarazioni dell’agente Claudio Vigorelli: “Zaniolo al Milan? Sarebbe bellissimo, anche se non ne so nulla”. L’idea di passare dai giallorossi ai rossoneri fa gola all’entourage del classe ’99. Magari sarà proprio Leao a convincere l’amico Zaniolo?