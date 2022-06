Di Marzio: “Raspadori può diventare un obiettivo. Renato Sanches sarà del Milan”

Di Marzio a Sky ha dato aggiornamenti su alcuni nomi del calciomercato del Milan: Raspadori, Sanches, Botman e altri.

Paolo Maldini e Frederic Massara parlano poco, ma lavorano tanto. Si stanno muovendo per fare alcune operazioni importanti sia in entrata che in uscita. Ci sono le idee chiare soprattutto su determinati obiettivi di questa finestra estiva del mercato.

Il giornalista Gianluca Di Marzio nella trasmissione Speciale Calciomercato – L’Originale su Sky Sport ha confermato che c’è un gradimento della dirigenza del Milan per Giacomo Raspadori del Sassuolo: “Piace molto, è stato confermato agli agenti quando sono stati a Casa Milan nei giorni scorsi. Non c’è ancora una trattativa. Il Sassuolo ha già preso un attaccante, Agustin Alvarez, e dunque è più tranquillo nel valutare le offerte per Raspadori e Scamacca. Adesso il club rossonero ha altre priorità, ma se il Milan decide di prendere un attaccante l’identikit giusto può essere quello di Raspadori”.

Di Marzio ha confermato anche che Renato Sanches dovrebbe approdare a Milanello: “Mi sento di dire che sarà un giocatore del Milan, anche nella giornata di oggi passi avanti”.

L’esperto di calciomercato ha anche ribadito che l’ingaggio di Sven Botman, difensore che come Sanches gioca nel Lille, è difficile: “Mi sembra complicato nelle ultime ore. In caso saltasse, bisognerà trovare un altro difensore centrale”.

Tra le priorità del Milan anche l’acquisto di un esterno destro offensivo: “Da capire se sarà De Ketelaere – spiega Di Marzio -, se ci sarà un tentativo per Zaniolo, e c’è anche Berardi nella lista”. Tutto aperto insomma su questo fronte.