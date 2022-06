Gattuso, show in conferenza: “Leone o Gattino? Tu che pensi?” – VIDEO

A Valencia c’è stata la presentazione di Gattuso come nuovo allenatore: nella conferenza c’è stata una domanda singolare da parte di un giornalista.

Nonostante alcune critiche dei tifosi per alcune dichiarazioni controverse di tanti anni fa, l’ingaggio di Gennaro Gattuso al Valencia non è saltato. Il club non si è fatto condizionare e ha voluto fortemente affidare a lui la panchina della propria squadra.

Il tecnico calabrese non ha allenato nell’ultima stagione, dato che il passaggio alla Fiorentina era saltato a causa di alcune divergenze con la società viola in merito al calciomercato. Aveva ricevuto altre proposte nei mesi scorsi, ma ha preferito aspettare e non subentrare in corsa. Il progetto del Valencia lo ha convinto e lo ha sposato con grande entusiasmo.

Nella giornata di ieri si è svolta la conferenza stampa di presentazione e Gattuso ha esposto le sue idee sia sulla campagna acquisti che sul gioco e l’atteggiamento della sua squadra. Ovviamente vuole giocatori motivati e che diano tutto in campo, come lui quando era un centrocampista del Milan e dell’Italia.

Durante la conferenza stampa un giornalista spagnolo gli ha rivolto una domanda inaspettate e che ha sorpreso tutti: “Mister, lei è un leone o un gattino?“. Rino è rimasto stupito e ha così replicato: “Tu che pensi? Quello che pensi tienilo in testa, poi tra uno o due mesi ne parliamo. Prendiamo un caffè e ne discutiamo“. Ci sono state delle risate nella sala stampa del Valencia.

Gattuso è sempre stato considerato un leone per la tempra che metteva in campo da calciatore e che mette in panchina da allenatore. Ha un carattere molto forte e lo si nota in modo evidente, non è uno mansueto e che si tiene le cose dentro. Vedremo come andrà la sua prima esperienza in Spagna.