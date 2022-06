Dall’Olanda – Lang al Milan, è fatta: cosa manca per chiudere

Dall’Olanda arriva una conferma sul probabile trasferimento di Lang in maglia rossonera: l’operazione si potrebbe chiudere in tempi brevi.

Tutti sono a conoscenza dell’interesse del Milan per Noa Lang, esterno offensivo e attaccante in forza al Club Bruges. Lui e il compagno di squadra Charles De Ketelaere hanno attirato l’attenzione della società rossonera.

L’ex talento dell’Ajax predilige giocare a sinistra, ma può essere impiegato anche a destra e pure da seconda punta. Oltre ad essere dotato di qualità tecnica e abilità nel dribbling, ha una duttilità tattica molto importante. Qualcuno lo ritiene una “testa calda” e ha dei dubbi sul fatto che possa essere da Milan, però il potenziale tecnico per diventare un calciatore di livello c’è.

L’olandese ha una valutazione di mercato di 22-25 milioni di euro, inferiore rispetto a quella di De Ketelaere (circa 35 milioni). Ha grande voglia di cambiare squadra e di mettersi alla prova a un livello più elevato. Il trasferimento a Milano rappresenterebbe un grande passo per la sua carriera.

Calciomercato Milan, Noa Lang vicino: conferma dall’Olanda

In Olanda il portale vandaaginside.nl riporta che il giornalista Valentijn Driessen di De Telegraaf ha spiegato Noa Lang è molto vicino al passaggio al Milan. Paolo Maldini avrebbe già raggiunto l’accordo con il giocatore e il Club Bruges, ma serve l’ok della nuova proprietà RedBird per chiudere l’affare. Nel momento in cui arriverà il via libera, il talento olandese potrà vestire la maglia rossonera.

L’ingaggio dell’ex Ajax sarebbe un buon colpo per il reparto offensivo di Stefano Pioli, dato che si tratta di un calciatore in grado di saltare l’uomo e di incidere nella fase offensiva. I suoi numeri nell’ultima stagione sono molto buoni: 9 gol e 15 assist in 48 presenze. Nella precedente aveva realizzato 17 reti e 11 assist in 38 partite.

A Pioli fa comodo un esterno offensivo capace di dare un buon contributo in termini di gol e assist. Chiaramente il Club Bruges non è il Milan, dove Lang nel caso dovrà dimostrare di essere all’altezza. Ma sulla carta l’olandese può rappresentare un buon innesto.