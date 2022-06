“Scappa a Parigi”: il Milan rischia di pederlo

La Gazzetta dello Sport rilancia il nome del centravanti. Avverte il Milan: il giocatore potrebbe presto volare in Francia per giocare con la maglia del Psg

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, dedica la prima pagina a Gianluca Scamacca. Il quotidiano sportivo titola: “Milan Scamacca ti scappa”, facendo riferimento al fatto che l’attaccante sia finito nel mirino del Psg, pronto a fare sul serio per strapparlo via dell’Italia.

I francesi potrebbero mettere sul piatto i 40 milioni di euro richiesti dal Sassuolo per portarlo a Parigi. L’articolo è un avviso ai rossoneri, che rischierebbero di perdere il prossimo attaccante della Nazionale italiana.

Scamacca sarebbe, per la rosa, l’uomo giusto per la squadra di Stefano Pioli. Le caratteristiche dell’attaccante si sposerebbero alla perfezione con il modi di giocare della squadra rossonera.

Dubbi in attacco

Il centravanti risulterebbe utile anche perché il Milan deve fare i conti con l’infortunio di Ibrahimovic e con un Giroud non più giovanissimo. Origi poi non ha fatto tanti goal in carriera.

Ecco perché Scamacca servirebbe. La Gazzetta dello Sport, sostiene inoltre che il Milan potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite per abbassare la richiesta: attenzione così alle carte Daniel Maldini, Lorenzo Colombo e Marco Nasti.

Al momento non risultano trattative per un centravanti. Il prezzo fissato dal Sassuolo è considerato alto e il Milan sta concentrando i propri sforzi su altri obiettivi. L’acquisto di un nuovo bomber non appare essere, al momento, una priorità.