Un tifoso lo insulta, Donnarumma reagisce: è successo dopo Inghilterra-Italia – VIDEO

Il portiere della Nazionale non ha preso bene le parole di un sostenitore e lo ha raggiunto per rispondergli a tono

Al termine del match di ieri sera di Nations League fra Inghilterra e Italia, terminata sullo 0-0, fuori dallo stadio è accaduto uno spiacevole episodio che ha riguardato il numero 1 azzurro Gianluigi Donnarumma.

Il portiere ha avuto una sola incertezza nei novanta minuti di gioco, disputando comunque una buona gara, impreziosita dalla bella parata su Mason Mount. Ma il fatto discusso è accaduto a fine gara all’uscita dall’impianto sportivo del Wolverhampton, il Molineux Stadium. Un tifoso infatti in lontananza gli ha rivolto degli insulti a suo modo di vedere inaccettabili. Inizialmente il portiere appare tranquillo e si sta dirigendo verso il bus per raggiungere i compagni.

Donnarumma a quel punto si è girato e non le ha mandate a dire allo spettatore, che ha continuato fino a far decidere l’estremo difensore di andare al faccia a faccia. Si sostiene che fosse un tifoso italiano che non gli ha perdonato l’addio al Milan e l’approdo al Psg. Stavolta l’ex rossonero non ha fatto finito di nulla e ha reagito dicendo anche lui la sua, decidendo quindi di non sorvolare.

Non si capisce cosa abbia detto all’indirizzo di quella persona ma i gesti e il tono non erano tranquilli. Nel frattempo gli altri spettatori lo invocavano “Donnarumma please” sperando di poter ottenere un autografo o una foto dal portiere che aveva deciso la finale di Euro 2020 proprio contro l’Inghilterra, con le sue parate ai rigori.