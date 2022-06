Calciomercato Milan, colpo Noa Lang: arriva un’altra conferma

Arriva una nuova conferma che riguarda il possibile ingaggio di Noa Lang da parte del Milan: l’ex Ajax piace veramente e non è escluso che possa arrivare.

Non è un segreto che la società rossonera abbia messo da tempo gli occhi su due gioielli del Club: Charles De Ketelaere e Noa Lang. Si tratta di giocatori differenti, ma entrambi farebbero comodo a Stefano Pioli.

De Ketelaere nell’ultima stagione ha giocato soprattutto da attaccante, ma può essere schierato anche trequartista ed esterno offensivo. Ha messo insieme ben 18 gol e 10 assist in 49 partite. Il 21enne belga viene valutato 35-40 milioni di euro e ci sono più squadre importanti sulle sue tracce. Il suo potenziale è elevatissimo.

L’olandese Lang è a sua volta un jolly offensivo: può giocare da esterno e da attaccante. A breve compirà 23 anni. C’è chi lo ritiene una “testa calda”, ma l’ex Ajax ha certamente il talento per affermarsi a ottimi livelli. In Belgio ha fatto bene e ora cerca fortuna in un campionato più importante. Il suo cartellino costa circa 22-25 milioni.

Calciomercato Milan, accordo con Noa Lang del Club Bruges

Nei giorni scorsi dall’Olanda è giunta un’indiscrezione che dava Lang al Milan come affare praticamente fatto. Mancherebbe solo l’ok di RedBird, prossimo proprietario del club, per chiudere l’operazione.

In Italia il giornalista Marco Guidi de La Gazzetta dello Sport ha spiegato sul suo profilo Twitter che per l’ex Ajax ci sono stati due incontri e che c’è un accordo per quanto riguarda il suo contratto. Il Milan sa la cifra che vuole il Club Bruges e può concludere in fretta la trattativa, se vuole.

Lang ha l’ok dalla sua attuale squadra per una cessione in questa finestra estiva del calciomercato. Diverso è il discorso per De Ketelaere, per il quale può servire una lunga trattativa. Secondo Guidi, è difficile che il Club Bruges si privi di entrambe le sue stelle. Se il belga andrà via, è perché qualcuno avrà offerto una cifra ritenuta sopra il suo valore di mercato attuale.

Non rimane che attendere i prossimi giorni per capire quali sviluppi ci saranno. Al Milan piacciono entrambi i calciatori e non va escluso che almeno uno possa approdare alla corte di mister Pioli.