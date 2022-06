Calciomercato Milan, l’agente incontra il club: si decide il futuro

L’agente di Zaniolo in settimana incontrerà la Roma: un confronto molto importante per il futuro del giocatore, che piace molto al Milan e non solo.

Tra i tanti nomi accostati al club rossonero in queste settimane c’è anche Nicolò Zaniolo, la cui permanenza alla Roma è incerta. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno monitorando la situazione.

Il talento classe 1999 ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e la Roma è disponibile a trattare la sua cessione, se non verrà trovato un accordo per il rinnovo nelle prossime settimane. Il prezzo è molto alto, da più fonti riferiscono che il club giallorosso vorrebbe almeno 50 milioni di euro. Da considerare anche che il 15% del ricavato andrà nelle casse dell’Inter, come da accordi presi nel 2018.

La valutazione è ritenuta troppo elevata dal Milan, che stando a quanto trapelato finora vorrebbe spendere meno e magari inserire anche una contropartita tecnica nell’operazione. Sono circolati i nomi di Alexis Saelemaekers, Tommaso Pobega e Ante Rebic.

Calciomercato Milan, l’agente di Zaniolo incontra la Roma

Secondo quanto riferito da Sky Sport, in questa settimana avverrà un summit tra la dirigenza della Roma e Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo. Le parti discuteranno del futuro del calciatore. Confermato l’interessamento del Milan e anche quello della Juventus.

Il numero 22 giallorosso è un esterno destro offensivo che potrebbe fare molto comodo a Stefano Pioli, bisognoso di un rinforzo di livello in quella posizione. Stanno circolando nomi importanti in chiave rossonera per tale ruolo e c’è la volontà di investire per portare a Milanello un giocatore in grado di far compiere un salto di qualità.

Vedremo se sarà Zaniolo, anche se il prezzo elevato fissato dalla Roma rende difficile l’operazione. In questo momento ci sembrano più percorribili altre piste di mercato. Intanto attendiamo l’incontro tra Vigorelli e la società giallorossa per capire meglio la situazione.