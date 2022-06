Di Marzio: “Messias verso il riscatto”, le cifre dell’affare

Gianluca Di Marzio ha riportato aggiornamenti importanti sul mercato del Milan. Notizia cruciale sull’esterno: si va verso il riscatto!

Ci sono grandi speranze per il mercato estivo rossonero! I tifosi non aspettano altro di vedere arrivare ottimi innesti per la rosa di Stefano Pioli. C’è grande voglia di competitività e successo. Il Milan è uno dei club più al centro delle discussioni di mercato, dato che i nomi accostati sono davvero parecchi.

Maldini e Massara sembrano pronti a regalare a Pioli un acquisto per reparto. I profili più in voga sono quelli di Botman, Renato Sanches, Zaniolo, De Ketelaere, Noa Lang e Scamacca. Tutti nomi importantissimi e che potrebbero segnare un enorme salto di qualità al Milan. Ma il mercato, si sa, è ricco di tante suggestioni. Desideri difficili da fare diventare realtà.

Ma la dirigenza continua a lavorare, e spera di riuscire a mettere a segno colpi di livello. Come dimostrano la maggioranza dei nomi sopracitati, il Milan ha grande voglia di innalzare la qualità del reparto della trequarti. De Ketelaere, Noa Lang e Zaniolo sono tutti e tre profili adatti a giocare dietro l’attacco, e che dotati di grande duttilità possono ricoprire più ruoli del tridente.

È anche vero, però, che allo stesso Maldini e Massara dovranno decidere cosa fare di Brahim Diaz, Ante Rebic, Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Questi ultimi due, esterni offensivi di destra, hanno fatto il loro sporco lavoro in stagione, aiutando parecchio la squadra. È sembrato però mancare qualcosa nelle loro caratteristiche. Alexis e Junios presentano alcune carenze tecnico-tattiche che servirebbero eccome al Milan per effettuare un ulteriore salto.

Il belga, a patto di un’offerta convincente, potrebbe essere uno dei sacrificati del mercato rossonero. Per il brasiliano, invece, si discute il riscatto dal Crotone.

Messias, si al riscatto: ecco lo sconto!

Junior Messias ha dato tutto ciò che poteva dare al Milan nell’ultima stagione, segnando anche alcuni gol decisivi. La sensazione è che il brasiliano può avere grandi margini di miglioramento nonostante i 31 anni d’età. Ma è davvero da Milan? Se lo stanno chiedendo in molti, mentre la dirigenza rossonera sembra avere le idee chiare.

Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, Maldini e Massara stanno lavorando concretamente al riscatto di Messias dal Crotone. L’intenzione è quella di mantenerlo in rosa. Come circolato negli ultimi giorni, il Milan ha cercato lo sconto dal club retrocesso in Serie C. Il prezzo concordato inizialmente era di 5,4 milioni di euro più 1 di bonus. Oltre ai 2,4 versati per il prestito oneroso.

Di Marzio fa sapere che il club rossonero è vicino ad ottenere lo sconto. Le parti potrebbero chiudere una cifra complessiva di 4 milioni di euro.