Doppio colpo da sogno: Maldini scatenato

Il Milan vuole rafforzare la trequarti ed è pronto al doppio colpo da sogno: uno non esclude l’altro. Ecco che i tifosi rossoneri sognano in grande

Il doppio colpo sulla trequarti è possibile. Tuttosport, in edicola stamani, fa sognare i tifosi del Milan, ipotizzando due acquisti davvero importanti per rafforzare il reparto offensivo.

In attesa di avere novità su Zlatan Ibrahimovic, che a breve incontrerà la dirigenza, l’idea del club rossonero è quella di iniziare la stagione con Olivier Giroud e Divock Origi in avanti ma il ruolo di centravanti potrà essere ricoperto anche, chiaramente, da Ante Rebic.

Attenzione, però, ad altre soluzioni, che non possono essere scartate. Non è un caso che il Milan cerchi giovani sulla trequarti, forti fisicamente, che in carriera hanno ricoperto il ruolo di prima punta. In cima alla lista dei desideri, ormai non è più un segreto, c’è Charles de Ketelaere. Il Milan ha praticamente ottenuto il sì del calciatore. Il Leicester, dunque, non preoccupa ma va convinto il Club Bruges.

Tuttosport sostiene che l’acquisto di de Ketelaere non escluderebbe quello di Nicolò Zaniolo. Il doppio colpo sarebbe davvero possibile ma la Roma deve abbassare le pretese. L’affare per l’italiano appare dunque complicato ma non impossibile, anche perché il contratto in scadenza nel 2024 non può lasciar dormire sonni tranquilli alla Roma.

Attenzione, però, ad un’altra pista quella che porta a Noa Lang. Anche con l’olandese l’accordo è stato praticamente trovato. Servono poco più di 20 milioni per strapparlo al club belga. Chissà che alla fine il Milan non metta a segno il doppio, prendendo due calciatori che si conoscono bene