Nations League, Calabria torna titolare in Germania-Italia

Emesse le formazioni ufficiali del match di Nations League di questa sera, tra gli azzurri di Mancini e la Germania di Flick.

Si chiude oggi ufficialmente la stagione del calcio italiano. Ovvero con la quarta e ultima partita di questa tornata di Nations League. Gli azzurri stasera sono ospiti della Germania.

Nel girone della competizione europea l’Italia è al momento prima con 5 punti, grazie al successo contro l’Ungheria ed i due pareggi contro Inghilterra e gli stessi tedeschi. Buone impressioni per il nuovo ciclo di Roberto Mancini, che ha scelto di rivoluzionare gran parte della sua squadra.

Alle ore 20:45, presso lo stadio Borussia Park di Möchengladbach, la Nazionale azzurra proverà a chiudere questo primo ciclo di Nations League da imbattuta, nonostante abbia di fronte una delle squadre più forti ed accreditate del continente.

La formazione degli azzurri

Mancini ha deciso di affrontare l’ultimo match di giugno con una formazione ancora una volta diversa. Il Milan sarà rappresentato da Davide Calabria, terzino e capitano rossonero, nuovamente titolare sulla fascia destra.

Il numero 2 milanista dunque sarà l’unico milanista in campo, visto che Florenzi e Tonali hanno lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale per delle meritate vacanze. Mentre il rientrante Pobega partirà dalla panchina come alternativa per il centrocampo.

Tra le novità di questa sera in Germania, gli azzurri vedranno il ritorno dal 1′ minuto dell’interista Barella e del romanista Cristante, a riposo contro l’Inghilterra sabato sera. In attacco si punterà sulla rapidità e sulla qualità del trio brevilineo Politano-Raspadori-Gnonto, già visto nel match vinto a Cesena contro l’Ungheria.