Niente Milan: contatti con la Juve per il sorpasso

La Juve è pronta ad incontrare l’agente. Il Milan in “stand by”. Saranno giorni importanti per conoscere il futuro del calciatore: ecco tutti gli aggiornamenti

E’ stato un nome caldo per tanti giorni. Un nome che ha fatto sognare i tifosi, soprattutto quando il Milan sembrava poter passare nelle mani degli arabi di InvestCorp.

Stiamo parlando di Gabriel Jesus, che il club rossonero ha davvero cercato. Ha avuto dei contatti importanti con i suoi rappresentanti in Italia ma gli apprezzamenti al momento non si sono tramutati in qualcosa di concreto.

Gli obiettivi, ad oggi, sono altri: de Ketelaere e Noa Lang appaiono le piste più percorribili ma attenzione a quelle che portano a Marco Asensio e Nicolò Zaniolo.

Per il brasiliano non ci sono state novità, con l’Arsenal che invece ha mosso passi concreti per il suo acquisto. Il giocatore è un’opportunità di calciomercato visto il contratto in scadenza nel 2023 e i Gunners vogliono provare a fare il possibile per prenderlo.

Prove di sorpasso

Come scrive Calciomercato.it, la Juventus è pronta a farsi sotto. In questa settimana ci saranno dei contatti per capire se quella bianconera potrà essere una pista concreta. Servono ben 10 milioni di euro. Tanti, toppi soldi ma è solo la prima richiesta. Dunque si può trattare. La Juventus appare intenzionata ad arrivare fino ad otto milioni, come per Paul Pogba.

Un altro attaccante, accostato al Milan, è Andrea Belotti. Come più volte detto, il Gallo andrebbe di corsa in rossonero ma al momento le idee del Diavolo sono altre. Ad oggi, anche per l’italiano non appaiono esserci sorprese. Bisognerà attendere come evolverà il mercato. La sensazione è che non firmerà con il Torino per cogliere la giusta opportunità che si presenterà.