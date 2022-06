“Non è la prima volta che ti capita”, Donnarumma si arrabbia con la giornalista – VIDEO

Oltre il danno anche la beffa: dopo il clamoroso errore durante la partita, Donnarumma si offende ad una domanda della giornalista Rai

Veramente una serata più che negativa per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. 5-2 il risultato finale in favore della Germania, una delle sconfitte più pesanti della storia azzurra. Protagonista in negativo principale sicuramente Gianluigi Donnarumma, ancora una volta. Dopo gli errori grossolani in campo, anche la gaffe nel post-gara.

Partiamo dall’inizio. Sul primo gol della Germania, Donnarumma sbaglia perché non rimane in piedi sino all’ultimo e si fa passare il pallone calciato da Kimmich sotto le gambe. Vero, la posizione era molto ravvicinata, ma proprio per questo il portiere del Paris Saint-Germain doveva rimanere fermo e non muoversi prima. Un gol preso quasi goffamente.

Ma non finisce qui perché nel secondo tempo, sul risultato già pesante di quattro a zero in favore dei tedeschi, l’ex Milan ha commesso un altro gravissimo errore, questa volta di superficialità. Ha regalato palla agli attaccanti della Germania che ne hanno approfittato facendogli fare davvero una figuraccia. Lui però, invece di disperarsi, si è concentrato a chiedere una posizione irregolare all’assistente dell’arbitro. Diciamo che non è proprio il comportamento idilliaco che dovrebbe tenere il capitano della Nazionale.

Donnarumma inveisce con la giornalista: davvero una pessima figura

Abbiamo parlato prima dell’errore in campo, ma Donnarumma ne ha commesso uno ancora più grave dopo il triplice fischio. Intervenuto ai microfoni Rai, visibilmente nervoso, il portiere non ha fatto mea culpa ma ha parlato in generale della prestazione negativa in generale della squadra.

Nonostante sollecitato più volte a rispondere personalmente, sembrava quasi voler far finta di nulla e cercava di cambiare discorso. A quel punto la giornalista Tiziana Alla è stata quasi costretta a rivolgergli la domanda in maniera diretta, dicendogli che non era la prima volta che commetteva un grave errore del genere.

La risposta di Donnarumma è stata sorprendente in negativo. Invece di prendersi le sue responsabilità, se l’è presa in maniera veemente con la giornalista: “Quando l’ho fatto questo errore? Contro il Real Madrid? Quando c’era fallo su di me? Vabbè dai, se vogliamo fare polemiche su queste cose facciamole pure. Io voglio fare un discorso di squadra. Tutti abbiamo fatto degli errori. Se vuoi darmi la colpa per ciò che è successo fallo pure, non c’è problema. Vado avanti a testa alta come ho sempre fatto”.

Forse, Gigio, un po’ di umiltà ti aiuterebbe a crescere ancor di più.