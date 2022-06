Renato Sanches, l’indizio social è evidente: Leao lo “accoglie” – FOTO

Leao su Instagram ha fatto una mossa che certamente fa pensare: un commento a Renato Sanches ha scatenato i tifosi rossoneri.

Ormai è noto a tutti che Renato Sanches rappresenti un obiettivo concreto del Milan per la prossima sessione estiva del calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara lo hanno messo nel mirino da tempo e contano di chiudere il suo ingaggio a breve.

Più fonti di calciomercato hanno rivelato che tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore esisterebbe già un accordo sul contratto. Il centrocampista portoghese è assistito da Jorge Mendes, agente anche di Rafael Leao. Il suo desiderio è chiaro: approdare a Milano e giocare con la squadra che ha vinto l’ultima Serie A.

L’affare con il Lille si può concludere per una cifra non particolarmente alta, dato che l’ex di Benfica e Bayern Monaco va in scadenza a giugno 2023. Potrebbe bastare un investimento tra i 15 e i 18 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino.

Calciomercato Milan, Leao “avvicina” Sanches: l’indizio social

In attesa che la trattativa tra Milan e Lille si chiuda positivamente, Leao su Instagram ha mandato un chiaro segnale del suo gradimento per il trasferimento eventuale di Sanches in Italia. Su un post del connazionale ha commentato mettendo un pallino rosso e uno nero, proprio i colori del Diavolo.

Leao, che a sua volta sta trattando il suo rinnovo di contratto con il Milan, spera di giocare con il suo compagno di nazionale nella prossima stagione. Il suo commento è benaugurante anche per quanto concerne il suo prolungamento contrattuale, grande obiettivo della dirigenza in queste settimane.

Maldini e Massara con Jorge Mendes hanno più argomenti di discussione in questo periodo. Sia il rinnovo di Leao che l’ingaggio di Sanches sono delle priorità. L’agente portoghese assiste anche Marco Asensio, altro calciatore che piace alla società rossonera ma i cui costi (soprattutto lo stipendio) rendono complicata l’operazione.