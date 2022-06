Sky – Botman, idee chiarissime: aspetta il Milan

Secondo Gianluca di Marzio, il Milan ha trovato l’accordo per il terzino. Per il difensore, invece, c’è attesa…

Il Milan, oltre a pensare ai colpi entrata, è fortemente concentrato sulla questione dei prestiti e dei riscatti. Sono diversi i giocatori su cui aleggia un’incognita. A partire da Brahim Diaz, ad esempio, Maldini e Massara, in accordo con Pioli, dovranno presto decidere cosa fare. Il folletto spagnolo sembra vicino alla conferma, con il Milan che potrà sfruttare il secondo anno di prestito.

Discorso diverso, invece, per Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese non ha affatto riscaldato l’ambiente, e dopo prestazioni non all’altezza è vicino all’addio. Anche lui arrivato in prestito biennale, sta cercando con il suo Entourage la soluzione migliore per il futuro. Come Brahim Diaz, anche Junior Messias appare vicino alla conferma. Lo ha riferito poc’anzi Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale. Milan e Crotone possono chiudere per un accordo definitivo su un riscatto a 4 milioni di euro.

L’esperto di mercato ha inoltre lanciato una fondamentale news di mercato. Il Milan ha chiuso il primo colpo per quanto concerne i riscatti. È tutto fatto, infatti, per l’acquisto a titolo definitivo di Alessandro Florenzi dalla Roma. Maldini e Massara sono riusciti ad ottenere il fatidico sconto dai giallorossi. Accordo trovato per 2,7 milioni di euro, quasi la metà rispetto ai 4,5 milioni pattuiti inizialmente.

Ale Florenzi continuerà quindi a vestire la maglia rossonera la prossima stagione, anzi sarà interamente un giocatore del Milan! Pioli teneva tanto alla conferma del terzino, che grazie alla sua esperienza, qualità e duttilità ha dato un grande apporto alla squadra nella passata stagione. Nonostante i diversi infortuni!

Capitolo Botman, c’è attesa

Per quanto riguarda la difesa, è risaputo che Sven Botman è il primo obiettivo del Milan. L’olandese, però, è attualmente bloccato dal Lille, che aspetta l’offerta più ricca per la sua cessione. Il club francese sembra stia giocando al rialzo e ciò sta infastidendo le pretendenti. Il Newcastle è il grande rivale del Milan per Botman, forte di un’offerta superiore messa sul piatto.

Ma il difensore si è promesso ai rossoneri e non aspetta altro che la situazione si sblocchi. A confermarlo è appunto Gianluca di Marzio, che sottolinea di come nonostante il pressing del Newcastle, Sven Botman aspetti soltanto il Milan. Maldini e Massara hanno offerto 30 milioni di euro, mentre i Magpies quasi 40 milioni. La volontà del giocatore potrà essere assolutamente decisiva, sperando che il Lille non forzi troppo la mano.